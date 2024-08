Zerbin a Radio CRC: “Possiamo fare meglio! Mi trovo bene con Conte…”

Alessio Zerbin ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Girona: il giocatore azzurro ha parlato ai microfoni di Radio CRC.

La prima sconfitta in questa fase pre stagionale del Napoli: il Girona ha battuto gli azzurri allo stadio Teofilo Patini per 2-0 sotto la pioggia battente che ha travolto Castel di Sangro. Antonio Conte è andato incontro alla prima sconfitta da quando siede sulla panchina azzurra, e sarà proprio su questa che ovviamente lavorerà da qui alle prossime settimane.

Certo, in queste occasioni importante è anche per la dirigenza riuscire a capire dove andare a mettere mano con il calciomercato, carpendo in quale zone di campo c’è necessità di lavorare. In attacco c’è di sicuro da capire cosa ne sarà di Victor Osimhen e contestualmente riuscire anche a lavorare per prendere il sostituto, che in questo caso ci sono pochi sul fatto che sia Romelu Lukaku.

Napoli-Girona, l’analisi di Zerbin a Radio CRC

Non solo mercato in entrata, visto che alcuni giocatori ancora nella rosa azzurra dovrebbero lasciare Napoli. Tra questi potrebbe esserci anche Alessio Zerbin che lo scorso anno ha giocato con il Napoli ma anche con il Monza. Il giocatore classe ’99 ha commentato la sconfitta col Girona ai microfoni di Radio CRC.

“Loro sono un’ottima squadra, non a caso parteciperanno alla Champions League. Era una partita assolutamente di livello. Noi stiamo lavorando tanto, possiamo fare ancora meglio. Siamo all’inizio di un ciclo e sappiamo che possiamo fare di più perché perdere non è mai bello però siamo sulla strada giusta”, ha detto Zerbin alla neo Radio ufficiale del Napoli.

“Spero di poter far parte di questo ciclo il più possibile, questo lo decideremo poi insieme. Io sono contentissimo di essere qui e darò tutto fino all’ultimo giorno in cui farò parte del Napoli”, le parole di Zerbin. “Mi trovo bene con mister Conte, mi sento a mio agio. Lui è un grande insegnante, è molto metodico e seguiamo tutti le sue direttive. Si vede piano piano la mano del mister: stiamo lavorando bene facendo le cose che vuole lui”, le sue dichiarazioni.