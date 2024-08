Lascia Napoli e segna un super gol: il debutto di Lindstrom è da favola

Ha appena lasciato il Napoli per vivere una nuova avventura all’estero, Jesper Lindstrom realizza un super gol in amichevole e si presenta così ai nuovi tifosi

Una stagione deludente. Praticamente un fantasma. Mai entrato in sintonia con gli schemi del gruppo azzurro e nessuno dei tre allenatori passati al Napoli è riuscito a trovarne una collocazione ideale sulla trequarti o a centrocampo.

Jesper Lindstrom è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Everton, per una cifra complessiva dell’operazione di 25 milioni di euro. L’ex Eintracht Francoforte ha siglato un solo gol in azzurro. Per giunta inutile. Nell’ultimo dei due test di Dimaro, contro il Mantova, Lindstrom è riuscito a togliersi una piccola soddisfazione personale insaccando il pallone nelle rete avversaria. Dopo quel gol, il Napoli è riuscito subito a trovare l’acquirente giusto e dare l’ok al suo trasferimento.

Oggi, in occasione del suo debutto con i Toffees, Jesper ha realizzato un super gol dalla lunga distanza in una di quelle che sarebbe la sua specialità della casa: il calcio piazzato.

Lindstrom, punizione imprendibile in Preston-Everton

Nel test contro il Preston, l’ex Napoli è stato lanciato titolare da mister Dyche. Quale miglior occasione per salire in cattedra nel giorno dell’esordio con la sua nuova maglia?

E così, Lindstrom non ha disatteso le aspettative e i suoi tifosi, andando a ghiacciare il match con un super gol su punizione, chiudendo definitivamente la gara. Al minuto ’70, il centrocampista danese ha sfruttato al meglio l’occasione sui 20 metri. Da posizione leggermente decentrata, è riuscito a superare la barriera posizionata dal portiere avversario e ha disegnato un arcobaleno perfetto, che si è insaccato direttamente nell’angolino. Traiettoria imprendibile.

70′ Goal! Another debutant on the scoresheet as Lindstrøm curls home a great free-kick! ⚪️ 0-3 🔵 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/A7qpKjRFnM — Everton (@Everton) August 3, 2024

Applausi a scena aperta per Jesper, che spera di ritornare a giocare con continuità e di ritrovare la maglia della Nazionale. Infatti, a causa delle poche e opache prestazioni con il Napoli, il classe 2000 ha perso la convocazione all’Europeo per rappresentare la Danimarca. Ora inizia un nuovo capitolo in Premier League. L’azzurro Napoli va subito “dimenticato”. Conta lasciare il segno al Goodison Park.