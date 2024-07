Lindstrom si presenta all’Everton e commenta l’esperienza al Napoli

Le prime parole di Jesper Lindstrom da nuovo giocatore dell’Everton: un passaggio anche sulla sua esperienza al Napoli.

Jesper Lindstrom è diventato da poche ore un nuovo giocatore dell’Everton. L’attaccante danese ha vissuto un’esperienza non brillante con la maglia azzurra, lasciando cosi Napoli senza aver mai inciso come ci si aspettava. Un accordo chiuso con in club inglese sulla base di un prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto.

Per il giocatore la possibilità si misurarsi con una piazza importante all’interno di un campionato dove le sue caratteristiche saranno utili alla causa dell’Everton; dall’altra parte il Napoli che ha deciso di non liberarsi in via definitiva del giocatore, forse nella speranza di poter valorizzare l’investimento al termine dell’avventura in Premier League.

Lindstrom si presenta all’Everton: il passaggio sull’esperienza al Napoli

Il giocatore si è presentato in queste ore al club inglese: “Mi sento molto bene. È fantastico rappresentare l’Everton. Questo è un grande club, con una grande storia, un buon stadio e, come ho visto, anche ottime strutture. Sono molto, molto felice di essere qui e sento che questa è una buona scelta”, ha detto Lindstrom al sito ufficiale del club inglese.

“L’anno scorso è stato un anno duro per me, ma sono così felice di essere qui ora e non vedo l’ora di iniziare. Sono pronto a dare tutto”, ha ancora detto Lindstorm con un chiaro riferimento a quella che è stata l’esperienza con la maglia del Napoli.