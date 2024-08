Napoli, in bilico il futuro di Cheddira: due offerte sul tavolo

Il futuro di Walid Cheddira e in bilico, si deciderà nei prossimi giorni: il Napoli ha ricevuto un paio di richieste

Il parco attaccanti del Napoli sarà formato da due centravanti di ruolo e da Giacomo Raspadori. E’ questa la decisione di Antonio Conte, che attende di risolvere il rebus che lega con un filo indissolubile Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Uno dei due sarà il centravanti titolare dei partenopei.

In panchina dovrà necessariamente esserci uno tra Walid Cheddira e Giovanni Simeone. Non c’è altra strada, pur senza coppe europee, il Napoli avrà bisogno di un centravanti in grado di essere la riserva del titolare.

Simeone dopo un paio d’anni passati alle spalle di Osimhen ha voglia di un’esperienza diversa. Ha vinto lo scudetto, la stagione scorsa le cose sono andate malissimo anche per lui ed essere nuovamente titolare è un’idea che lo entusiasma. Si è parlato tanto della Lazio che ha detto addio a Ciro Immobile e potrebbe cedere Taty Castellanos.

Ma anche Cheddira ha molto mercato. Negli ultimi giorni, infatti, vari rumors di mercato lo hanno accostato a diverse squadre. Il centravanti marocchino è molto apprezzato da Conte, che gli ha concesso fiducia anche nelle amichevoli estive. Una cosa sembra certa: andrà via solo uno tra Cheddira e Simeone.

Napoli, agenti di Cheddira a Castel di Sangro

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, ha scritto della situazione di Cheddira: “Marco Sommella e Bruno Di Napoli hanno seguito il test di ieri mattina in tribuna allo stadio Patini accanto al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. La loro visita a Castel di Sangro è stata l’occasione per discutere del futuro dell’attaccante del Napoli“.

Prosegue il quotidiano: “Cheddira lavora, suda e prova a convincere Conte in campo, intanto Cagliari ed Espanyol bussano alla porta del Napoli per chiedere informazioni. Entrambe sono molto interessate all’attaccante. Il giocatore reduce dal prestito al Frosinone, è in bilico. Il Napoli non chiude le porte all’idea di un’esperienza per lui altrove. Se ne discuterà nei prossimi giorni“.

Insomma, un paio di richieste molto interessanti per il Napoli, che potrebbe chiedere anche una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro per cedere Cheddira a titolo definitivo. Tanto dipenderà dalla situazione di Giovanni Simeone, decisamente in dubbio. Il centravanti marocchino apprezzerebbe anche la permanenza. Dopo la gavetta e gli inizi in Eccellenza, il Napoli sarebbe un bel traguardo.