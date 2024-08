Napoli, compleanno sempre più speciale: il messaggio di Osimhen sui social

Anche Victor Osimhen fa gli auguri al Napoli per il suo 98esimo compleanno con una Instagram Stories pubblicata sul suo profilo

Tiene banco la questione Osimhen in casa Napoli. Non ci sono offerte soddisfacenti per il club partenopeo, che attende di capire quando potrà sbloccarsi la situazione. Perché Romelu Lukaku si è promesso ad Antonio Conte, ma non aspetterà in eterno. E’ arrivata un’offerta importante dall’Aston Villa, che ha trovato l’accordo con il Chelsea, ma il centravanti belga ha rifiutato.

Osimhen fino a questo momento è stato sistematicamente escluso dalle amichevoli estive giocate dal Napoli. Ma si sente, com’è giusto che sia, ancora a tutti gli effetti un giocatore azzurro.

Osimhen fa gli auguri al Napoli sui social

Il Napoli oggi compie 98 anni, sui suoi profili social ha pubblicato un bellissimo post. Un collage con la foto della città, quella di Maradona, quella dello scudetto vinto l’anno scorso e con la foto di una bandiera particolare: “Amore senza fine”. Osimhen ha aggiunto il post alle sue Instagram Stories con un cuore azzurro.

Un bel messaggio che ha fatto inevitabilmente sognare i tifosi del Napoli che vorrebbero la permanenza del bomber nigeriano. Tuttavia, a livello economico è impossibile che il club partenopeo possa tenere ancora Osimhe: 10 milioni l’anno sono troppi per le casse del Napoli e creano problemi anche per i rinnovi degli altri giocatori.