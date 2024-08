“La mia avventura col Napoli è terminata” arrivato poco fa l’annuncio a sorpresa su Instagram

In casa Napoli, in attesa dell’amichevole di sabato sera contro il Girona, bisogna registrare un annuncio a sorpresa.

Il Napoli di Antonio Conte si trova a Castel di Sangro per preparare al meglio la prossima stagione. Dopo aver battuto per 4-0 i campioni in carica d’Albania dell’Egnatia, il team partenopeo ha sconfitto anche ieri sera il Brest. Il risultato finale è ‘soltanto’ di 1-0 (rete decisiva realizzata da Raspadori), ma sicuramente il test contro i francesi è stato sicuramente più probante.

Il Brest, infatti, è stata la sorpresa dell’anno scorso della Ligue 1, visto che si è qualificato per la sua prima volta in Champions League. Anche contro la squadra bretone, il Napoli di Antonio Conte ha mostrato una vera e propria identità, sia dal punto di vista della pressione al rispettivo avversario che da quello difensivo. La squadra azzurra è ora attesa dalla sfida di amichevole contro il Girona di sabato prossimo. Tuttavia, in attesa della sfida contro i catalani, in casa partenopea bisogna registrare un addio.

Il fisioterapista Fabio Sannino saluta il Napoli

Il fisioterapista Fabio Sannino, tramite un post su Instagram, ha salutato tutto l’ambiente Napoli: “Cari amici, tifosi anche per me è terminata questa avventura con il Napoli. Sono stati anni davvero fantastici ed unici per me: ho iniziato dal settore giovanile fino ad arrivare all’apice della vittoria dello scudetto, a cui sento di essere riuscito a dare un piccolo contributo”.

Il post di Instagram poi continua: “Mentre scrivo, inevitabilmente, nella mia mente ci sono ricordi di tantissimi momenti spettacolari e divertenti. Dalle risate per stemperare la tensione prima di un evento importante, passando per la gioia delle sconfitte, ai successi. Proprio in questo caso, quello che mi viene in mente è l’attimo che intercorre tra il fischio finale dell’arbitro e la corsa per abbracciare i giocatori ed il resto dello staff per condividere una gioia davvero immensa”.

Il lungo pensiero pubblicato su Instagram da Fabio Sannino si conclude così: “Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso queste emozioni uniche, ovvero lo staff sanitario campione d’Italia: il dottor Canonico Raffaele ed il dottor De Luca Gennaro, il nutrizionista Rufolo Marco ed i miei carissimi colleghi Marco Romano, Marco Di Lullo, Nicola Zazzaro, Vincenzo Longobardo e Paolo Tartaglione. Non voglio neanche dimenticare tutti quelli che lavorano dietro le quinte per le vittorie della squadra, come i magazzinieri con il grande Tommaso Starace, Antonio Giuseppe, Giovanni ed Umberto, il grande chef Paolo Cozzolino. Un abbraccio speciale va anche ai miei compagni di viaggio: il dott. De Nicola, il dott. D’Andrea ed i miei cari colleghi Massimo Buono e Giovanni D’Avino. Devo ringraziare anche tutti i calciatori ed allenatori. Il destino purtroppo, o fortunatamente, ci obbliga a compiere delle scelte professionali. Un grande in bocca al lupo a tutti voi. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli”.