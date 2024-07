Il Napoli compie 98 anni, gli auguri di De Laurentiis: messaggio da brividi

Il bellissimo messaggio di De Laurentiis per il compleanno del Napoli, che oggi compie 98 anni di storia. Il post è da brividi

Dopo aver festeggiato il compleanno di Antonio Conte ieri, mercoledì 31 luglio, è tempo di festeggiare quello della SSC Napoli. Il club azzurro, oggi 1 agosto 2024, compie infatti 98 anni di storia.

Gli azzurri sono scesi in campo nell’amichevole contro il Brest per poi ritrovarsi tutti in hotel a celebrare il compleanno dell’allenatore, che ha compiuto ieri 55 anni. Allo scattare della mezzanotte, però, ci sarà stato sicuramente un brindisi anche per il compleanno della squadra.

Il presidente De Laurentiis, un minuto dopo l’inizio del giorno, ha pubblicato un tweet di auguri con un bellissimo messaggio, rivolto al passato ma anche, e soprattutto, al futuro.

De Laurentiis fa gli auguri al Napoli

Ecco, di seguito, la frase pubblicata dal numero uno azzurro: “Uniti dalla stessa passione. Orgogliosi dei nostri colori. Ambiziosi di scrivere nuove pagine di storia. Tanti auguri, Napoli!“.

De Laurentiis è nella storia del club come il presidente che, dopo 33 anni, è tornato a vincere uno Scudetto a Napoli. Dopo una stagione da dimenticare, con scelte discutibili, ha deciso di rifarsi nel miglior modo possibile.

Il presidente ha infatti fatto un sacrificio importante per portare in azzurro il miglior allenatore su piazza, cioè Antonio Conte, l’uomo che può sicuramente riportare il Napoli subito ai piani alti del calcio italiano.

Adesso con l’ex tecnico di Inter e Juventus è davvero possibile scrivere nuove pagine di storia di questo glorioso club.