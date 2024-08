“Ha rifiutato”: colpo di scena Lukaku, Conte gongola

Arriva il rifiuto di Romelu Lukaku che fa gongolare Antonio Conte, ecco cos’è successo nelle ultime ore: tutti i dettagli

Romelu Lukaku è al centro delle voci di mercato nelle ultime settimane. Finito nel mirino del Napoli per sostituire Victor Osimhen, per adesso è ancora al Chelsea. Il club partenopeo fa fatica a piazzare il proprio attaccante, troppo alta la richiesta di 130 milioni da parte del presidente De Laurentiis. La clausola nessuno vuole pagarla e quindi si cercano soluzioni alternative.

Possibile che il Napoli conceda un po’ di sconto, ma non è chiaro fino a quanto è disposto a scendere col prezzo. Quel che è ancora più chiaro, è che il mercato è sostanzialmente bloccato dalla cessione del centravanti nigeriano, che viene sistematicamente escluso dalle amichevoli estive.

E’ successo con l’Anaune, il Mantova, l’Egnatia e il Brest. Succederà anche con il Girona. Calenda ha postato un tweet sottolineando che Osimhen non è un ‘pacco postale’ da piazzare, la realtà è che nessuno lo vuole a certe cifre e questo è diventato un problema per il Napoli, perché si ritrova in rosa un giocatore da 10 milioni di euro l’anno. E nelle ultime ore sono arrivate delle novità importanti riguardo il futuro di Lukaku.

Lukaku ha rifiutato l’Aston Villa: le ultime

Marco Giordano, giornalista di Radio CRC, ha postato un tweet riguardo questa situazione: “Romelu Lukaku ha rifiutato l’Aston Villa. Il Chelsea continuerà a cercare soluzioni per il belga che, a sua volta, attende la risoluzione del rebus Osimhen. La strategia dei Blues è quella di mettere pressione al Napoli“.

Un segnale chiarissimo del Chelsea al Napoli: Lukaku è ambito da molti club e per adesso, il club partenopeo può contare sulla ‘fedeltà’ del giocatore nei confronti di Antonio Conte. Tra i Blues e l’Aston Villa, infatti, l’accordo era totale. Unai Emery voleva fortemente il centravanti belga.

La sensazione è che la cessione di Osimhen possa sbloccarsi soltanto negli ultimi giorni di mercato. Resta da vedere se sarà uno scambio con il Chelsea che poi porterà anche Lukaku al Napoli. Per adesso, De Laurentiis vuole tenere le due trattative separate. Ma i rapporti con il PSG, che ha offerto 80 milioni, si sono raffreddati.

Non resta che attendere per capire la fine di una telenovela che sta iniziando a stancare i tifosi. Serve pazienza, intanto Lukaku con il rifiuto all’Aston Villa ha dato un gran segnale: vuole solo il Napoli.