Doppio addio Napoli, si sblocca il mercato: trattative più vicine alla chiusura

Il club azzurro è molto attivo sul mercato e prima di acquistare lavora sensibilmente sul mercato in uscita.

Il calciomercato del Napoli procede a rilento, il club ha individuato alcuni nomi per il mercato in entrata, ma prima di acquistare c’è la consapevolezza che occorre vendere. Il club ha le idee chiare e nelle ultime ore qualcosa sembrerebbe essersi sbloccato.

Dopo aver chiuso diversi colpi in entrata e con la questione Osimhen a tenere ferma la situazione in attacco per quel che riguarda il mercato in entrata, l’attuale neo ds Giovanni Manna lavora al mercato a centrocampo e potrebbero esserci presto novità da questo punto di vista. Il Napoli osserva da tempo Marco Brescianini e Billy Gilmour, due giocatori graditi a Conte ma prima occorre cedere e sono due i giocatori ormai sul piede di partenza.

Gianluca Gaetano e Jens Cajuste non sono giocatori nei piani di Conte, entrambi sono ormai sul piede di partenza e l’obiettivo del Napoli è salutarli a titolo definitivo. Dopo iniziali difficoltà le trattative sembrano finalmente sbloccarsi e il mercato azzurro potrebbe avere una sensibile svolta.

Specialmente per quel che riguarda Gianluca Gaetano, giocatore che – mai come in queste ore – sembra vicino all’addio definitivo alla squadra azzurra, squadra della sua città.

Calciomercato Napoli, addio ad un passo

Dopo settimane difficili Cagliari e Napoli sembrerebbero davvero vicine all’accordo e il passaggio del calciatore nel club sardo sembra essere in dirittura d’arrivo. Il trasferimento è vicino, il Napoli sembrerebbe aver abbassato le pretese e allo stesso tempo il Cagliari è pronto ora a fare uno sforzo in più per trovare la quadra.

Ma non solo perchè Manna può sorridere anche per un’altra trattativa. Jens Cajuste sembra pronto ad ascoltare il Galatasaray ed avrebbe aperto al trasferimento in Turchia. Inizialmente c’era più di qualche perplessità a riguardo ma ora il giocatore sembrerebbe intenzionato ad ascoltare e la chiusura non è utopia. Il Napoli vuole cedere Cajuste a titolo definitivo, non gradisce soluzioni in prestito o prestiti con diritto di riscatto. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

La notizia è che l’addio dei due centrocampisti è più vicino e questo può sensibilmente sbloccare il calciomercato in entrata. Più veloce sarà l’addio di Cajuste e Gaetano (ormai fuori dai piani totalmente dello staff tecnico) e più velocemente la società potrà provare l’affondo per Brescianini e Gilmour, giocatori che Conte spera di avere a disposizione il prima possibile. Magari già dai primi impegni, tra campionato e Coppa Italia.