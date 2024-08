Dal Napoli alla Juve, Giuntoli e Motta ci provano: la reazione di Conte

Occhi puntati da parti di Giuntoli e Motta su un giocatore del Napoli, di seguito riportato il nome e la reazione di Conte

Il Napoli lavora sulla finestra di mercato avendo le idee chiare sulle mosse che dovrà fare. In particolare, il ds Manna vuole accontentare Conte in tutte le sue richieste.

Nel frattempo, la squadra Partenopea si concentra anche sul campo tra allenamenti e amichevoli per poter arrivare nelle migliori condizioni fisiche all’inizio della prossima stagione. La squadra di Antonio Conte, infatti, dovrà affrontare fuori casa come prima partita il Verona domenica 18 agosto 2023 alle ore 18.30.

Durante il precampionato, il mister sta valutando i propri giocatori e sta facendo le opportune considerazioni per capire cosa serve o meno a questa squadra per riportarla in alto e dimenticare l’ultima annata difficile.

Gli azzurri, ieri, hanno affrontato il Brest, squadra rivelazione della Ligue 1 che lo scorso anno ha concluso la stagione al terzo posto, per la quarta amichevole in programma. La partita è stata vinta dal Napoli grazie al fantastico gol di Giacomo Raspadori, schierato titolare da Conte. Il tecnico leccese, infatti, punta molto sul giovane attaccante.

Mercato Napoli, Raspadori piace alla Juventus

Un gol straordinario quello di Giacomo Raspadori segnato ieri durante l’amichevole. Per Antonio Conte è un giocatore fondamentale per la squadra del Napoli e come dimostrato ieri può fare anche il centravanti. Nelle ultime ore, però, Vittorio Oreggia, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli parlando di un possibile interessamento della Juventus su Raspadori. Conte, però, si affida a lui per la prossima stagione e non solo, anche in attesa di capire il futuro di Victor Osimhen. L’italiano, infatti, sarà probabilmente il titolare della gara di Coppa Italia del prossimo 10 agosto contro il Modena. Di seguito sono riportate le parole del giornalista.

Sulla possibilità di Raspadori alla Juventus, il giornalista Oreggia afferma che il calciatore azzurro piace sia a Giuntoli che a Thiago Motta e sottolinea come in questo momento un calciatore del genere manca alla Juventus. Soprattutto perché Kean è stato venduto, Milik non rientra nel progetto della squadra e quindi manca un tassello in attacco.

Inoltre, ha parlato anche di Chiesa dichiarando che non è mai più tornato a certi livelli da quando l’Italia vinse gli europei.

“Chiesa poi è un calciatore che non ha una collocazione precisa a livello tattico, ma Conte ha tutti gli strumenti per metterlo in riga tatticamente.”

Per lui, Chiesa ha deluso negli ultimi anni e di conseguenza la Juventus l’ha messo fuori progetto.