Napoli, Folorunsho è carico: “Felice per il rinnovo, voglio riconfermarmi”

Le parole di Folorunsho dopo Napoli-Brest, la quarta amichevole del pre campionato. Il centrocampista ha appena rinnovato il contratto

Fra i nuovi acquisti del Napoli c’è un rientro dal prestito. Si tratta di Michael Folorunsho, centrocampista che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Hellas Verona con grandi risultati. Le sue caratteristiche si sposano bene con quello che Antonio Conte chiede ai suoi centrocampisti.

Qualità e quantità, è quello che serve proprio in mezzo al campo. I titolari indiscussi sono Lobotka e Zambo Anguissa, incensati anche dallo stesso Conte nelle conferenze stampa da Dimaro.

Per Folorunsho però l’allenatore ha un piano ben preciso, così come la società, che ha deciso di rinnovargli il contratto (ufficializzato pochi giorni fa) fino al 2029.

Il centrocampista è sceso in campo anche stasera nell’amichevole contro il Brest, la quarta di questo ritiro pre-campionato. Al triplice fischio, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a One Football.

Folorunsho dopo Napoli-Brest: “Alleno sempre i tiri da fuori”

Folorunsho ha commentato anche il rinnovo di contratto oltre al risultato del match: “Sono molto contento, adesso parte una nuova avventura e devo cercare di riconfermarmi in una grande società“.

Per il centrocampista è stata una stagione di grande livello, tanto da convincere Spalletti a convocarlo per l’Europeo in Germania. Purtroppo per lui e per l’Italia non è andata benissimo, ma l’esperienza resta ed è stata meritata e importante.

Una delle qualità che ha messo in mostra in questi anni è il tiro da fuori, che cerca davvero molto spesso: “Li provo ma vanno sempre allenati perché più la alleno e più mi riesce meglio“.

Intanto il Napoli tornerà subito a lavoro da domani per preparare le prossime partite. Dopo il Girona, ultima amichevole, arrivano i primi impegni ufficiali: “Stiamo lavorando per farci trovare pronti contro il Modena“, ha concluso il centrocampista.