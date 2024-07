Mercato Napoli, accordo raggiunto: sarà ufficiale dopo l’addio di Gaetano

L’accordo è stato raggiunto, il Napoli è pronto ad accogliere un altro acquisto: ora si attende soltanto la cessione di Gaetano.

Il mercato del Napoli si muove. Dopo gli investimenti fatti per Rafa Marin, Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola, il club sta cercando di piazzare alcuni esuberi in modo da poter accogliere anche altri giocatori. In questo senso è centrale il ruolo di Victor Osimhen per il quale si attende l’offerta giusta: il nigeriano ha una clausola rescissoria da 130 milioni sul contratto ma non si è presentato nessuno per il pagamento della stessa.

La traduzione sembra molto chiara e semplice: Aurelio De Laurentiis dovrà scendere a patti e trattare per la cessione dell’attaccante andando ad abbassare le pretese rispetto alla cifra della clausola. Una svolta che ovviamente sta attirando ‘nuovi investitori’ pronti a rifarsi sotto per il nigeriano: non solo il Paris Saint Germain ma anche Chelsea ed Arsenal, con la Saudi Pro League che resta sullo sfondo.

Certo, molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore qualora si presentasse l’eventualità di dover scegliere tra più opzioni. Al momento, però, il Napoli lavora anche su altri tavoli. Tra le cessioni c’è anche quella di Gianluca Gaetano che è diventata importante per le dinamiche del mercato. Si, perchè dopo l’addio del centrocampista napoletano dovrebbe arrivare il passaggio definitivo per un altro colpo in entrata.

Napoli, tutto fatto per Brescianini: si aspetta l’addio di Gaetano

Marco Brescianini è sul taccuino di Giovanni Manna ormai da diverso tempo: il direttore sportivo ci ha lavorato nelle ultime settimane e si è arrivata finalmente ad un accordo con il Frosinone: il Napoli verserà nelle casse del club ciociaro 10 milioni di euro più bonus, col giocatore pronto a vestire la maglia azzurra. Tutto fatto, cosa manca?

Come riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, che ha confermato il raggiungimento dell’accordo, servirebbe proprio una cessione per permettere a Manna di ufficializzare il tutto. Gaetano, in questo senso, è il primo indiziato: il centrocampista andrà via da Napoli come confermato anche dall’agente nel corso degli scorsi giorni. Conte avrebbe comunicato la decisione e proprio Mario Giuffredi starebbe lavorando per la soluzione migliore.

Il Cagliari sembra interessato, forte anche dell’ottimo rendimento avuto proprio da Gaetano lo scorso anni con la maglia della squadra sarda. Un incastro che potrebbe sbloccarsi davvero a breve: Brescianini vestirà, con ogni probabilità, la maglia del Napoli nella prossima stagione.