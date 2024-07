Futuro Osimhen, prende quota una sorprendente ipotesi: è quella più realistica

Il futuro di Osimhen continua a tenere banco. Nelle ultime ore spunta un’ipotesi clamorosa sul giocatore nigeriano.

Victor Osimhen continua a essere un rebus di mercato all’interno del Napoli. Il club partenopeo e il giocatore vivono una situazione particolare, l’ex Lille si allena ma non prende parte alle amichevoli e la società è in attesa di vere offerte per un calciatore che ha un ingaggio totalmente al di fuori dei parametri del Napoli.

La realtà su Osimhen prende quota con il passar dei giorni e la possibilità che Victor resti a Napoli appare sempre più reale. Il giocatore non ha grandi offerte e al momento nessun top club europeo sembra intenzionato a pagare i 130 milioni della clausola, la pista Arabia sembra ormai essere sfumata e i colleghi di Sportitalia hanno analizzato la situazione del calciatore.

Napoli, colpo di scena per il futuro di Osimhen

Il portale Sportitalia ha analizzato la situazione di Osimhen e il giocatore vede la sua permanenza come l’ipotesi al momento e incredibilmente più probabile. Da un anno – sottolinea Sportitalia – il giocatore è in vendita ma il mega ingaggio e la grande richiesta del Napoli pesano; Osimhen non è la prima scelta di Luis Enrique mentre in Premier sembrerebbero virare su altri attaccanti.

Insomma una situazione di mercato insolita e un Napoli che ‘rischia’ di ritrovarsi con Osimhen ancora in squadra. Questa possibilità appare ogni giorno più realistica.