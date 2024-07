Eurogol di Raspadori: “Mi sono emozionato”

Eurogol di Raspadori nell’amichevole fra Napoli e Brest: l’attaccante ha sfruttato a pieno la possibilità che gli ha dato Conte

Il Napoli è in campo per la quarta amichevole pre-campionato contro il Brest, squadra rivelazione della Ligue 1 nello scorso anno con un clamoroso terzo posto. Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 1-0, segnato pochi minuti prima del doppio fischio dell’arbitro da Giacomo Raspadori, schierato a sorpresa da Antonio Conte dal primo minuto.

In attacco, infatti, in attesa di sviluppi in merito alla questione Osimhen, ci si aspettava ancora Cheddira. Invece, il tecnico leccese ha scelto l’ex Sassuolo. Che il ruolo di centravanti può farlo eccome. E infatti il gol che ha sbloccato il risultato è suo.

Un gol straordinario per il gesto tecnico di Raspadori, sia nel controllo della palla (su cross di Mazzocchi) e sia per il tiro in porta. Una giocata di enorme difficoltà ma che lui, con il suo baricentro basso e la sua tecnica, è riuscito a realizzare facendola sembrare semplice.

Napoli-Brest, le parole di Raspadori a fine primo tempo

A fine primo tempo, ai microfoni di One Football, l’attaccante ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa importante rete. Un gol che ha fatto impazzire tutto lo stadio: “Mi sono emozionato anche io, è sempre così. Un bel gol per come lo abbiamo costruito, ci siamo mossi bene e Mazzocchi mi ha messo una gran palla“.

Una rete, quella di Raspadori, che rappresenta anche un segnale per mister Conte. Che lo ha schierato dal primo minuto in questa amichevole evidentemente anche per dargli un’opportunità.

“Siamo in fase di costruzione con il metodo Conte e devo dire che mi trovo benissimo“, ha concluso l’ex attaccante del Sassuolo.

Il sostituto di Osimhen, qualora dovesse sbloccarsi la cessione, è inevitabile (con Lukaku sempre in prima linea). Raspadori però vuole dire la sua ed è pronto a giocarsi le sue chance.