Colpo di scena Napoli, occhi su Berardi: arriva l’annuncio ufficiale

Sull’interessamento del Napoli per Domenico Berardi del Sassuolo bisogna registrare un importante annuncio ufficiale.

Dopo aver battuto l’Egnatia, il Napoli di Antonio Conte sfiderà domani i francesi del Brest. La sfida contro i francesi, vista la loro caratura tecnica, sarà sicuramente molto più ardua rispetto alle tre precedenti amichevoli disputate dagli azzurri.

Antonio Conte, di fatto, deve provare assolutamente un undici titolare, considerando che l’esordio stagionale ci sarà in Coppa Italia il prossimo 10 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Modena di Bisoli. Tuttavia, in casa azzurra a tenere banco è il calciomercato. Su tale aspetto, di fatto, bisogna registrare un annuncio ufficiale che riguarda un giocatore accostato al Napoli in queste ultime settimane: Domenico Berardi.

Sassuolo, Carnevali: “Se venderemo Berardi? Solo per offerte importanti”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’: “Se cederemo Berardi? Domenico deve pensare a recuperare dal suo infortunio. Sono certo che arriveranno delle offerte. Bisogna vedere che tipo di offerte arriveranno, ma devono essere sicuramente importanti”.

Il dirigente del club emiliano ha poi concluso il suo intervento: “Per noi, Berardi è un campione. Senza di lui abbiamo avuto enormi difficoltà quest’anno. Siamo andati in Serie B, anche a causa della sua assenza”.