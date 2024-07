Allarme Napoli, c’è un serio rischio per Conte: giorni decisivi in casa azzurra

Il tecnico attende novità il prima possibile, ma c’è la consapevolezza che potrebbe non essere accontentato.

Nel corso della sua carriera Antonio Conte ha quasi sempre avuto attaccanti di grande caratura e anche a Napoli gradirebbe avere una situazione del genere. Al momento ha in rosa ha giocatori di primo piano, ma allo stesso tempo il tecnico vuole assolutamente evitare situazioni particolari, casi all’interno della rosa.

Per questo motivo il Napoli lo ha accontentato con la vicenda Di Lorenzo e molto probabilmente con quella di Kvicha Kvaratskhelia: il georgiano resterà in azzurro ma Conte non vuole giocatori non con lo spirito giusto e la società vuole rinnovare l’accordo con il giocatore prima della fine del mercato. Insomma si preannuncia un mercato caldissimo e il problema principale resta Victor Osimhen.

Il Napoli ha rinnovato il giocatore lo scorso Dicembre, il nigeriano ha firmato un accordo con una clausola da 130 milioni ma al momento nessun club sembra intenzionato a pagarla. C’è grande distanza e gli azzurri vogliono evitare casi, il giocatore non sta partecipando alle amichevoli (cosi che non si corra il rischio infortuni) e allo stesso tempo il Napoli si trova a giocare senza il suo centravanti titolare. E la cosa può proseguire anche nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli, Conte ha un serio problema

Tra pochi giorni comincerà ufficialmente la stagione, il Napoli sarà impegnato nella fase preliminare di Coppa Italia e poi ci sarà il debutto in campionato. Con il passare dei giorni il rischio che Conte abbia solo Cheddira e Simeone per i primi impegni ufficiali è sempre più concreto e sicuramente non fa piacere al tecnico azzurro.

Il Napoli ha vissuto una stagione difficile nella scorsa annata e per mantenere saldo l’entusiasmo servono ottimi risultati fin dalle prime battute; comincerà senza la tua punta di riferimento non è la miglior soluzione, sebbene Walid Cheddira stia per ora disputando un ottimo precampionato.

Cheddira più di Simeone, ma al momento sono loro i principali candidati alla maglia da titolare nelle prime uscite stagionali. A riportare di questa situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il Napoli va detto è quasi al completo, ma il rebus prima punta preoccupa Conte e il tecnico vorrebbe avere novità il prima possibile.

I prossimi giorni saranno decisivi, il Napoli e il tecnico attendono l’uscita di Osimhen e l’arrivo di Lukaku, ma questo doppio passaggio si preannuncia tutt’altro che semplice.