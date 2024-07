“Richiesta folle”: Napoli, ampia distanza sulla cessione di Gaetano

Il club azzurro fatica a cedere il giovane talento azzurro. C’è grandissima distanza tra le parti, le ultime sulla cessione.

In casa Napoli il mantra è ben chiaro a tutti, da Giovanni Manna fino ad Antonio Conte e la società ha le idee chiare per lavorare in questo mercato. Che sia Victor Osimhen o altri, il club deve prima vendere e solo poi può acquistare, non ci sono altre strade e la società sta lavorando in questo senso.

Dopo gli addii ufficiali di Jesper Lindstrom e Leo Ostigard stavolta è il turno di Gianluca Gaetano, il cui futuro è in forte bilico. Come riporta Valter De Maggio a Radio Goal, trasmissione di Kiss Kiss Napoli, il giocatore è in uscita ma c’è grande distanza tra il Napoli e il Cagliari, squadra più interessata al giocatore. Le trattative rischiano di prolungarsi per diverso tempo.

Calciomercato Napoli, si complica l’addio di Gaetano

Il giornalista De Maggio ha parlato dell’interesse del Napoli per Gilmour e quello del Cagliari per Gaetano, gli azzurri vorrebbero investire il pacchetto racimolato dal giovane campano per acquista il britannico e le trattative non sono semplici. De Maggio ha spiegato:

“Il Napoli vuole cedere Gaetano a 15 milioni, ma il Cagliari ritiene folle la richiesta azzurra e non va oltre gli 8 milioni di euro”. C’è una fase di stallo per questa trattativa che rischia di bloccare il mercato in entrata.

Riguardo la questione Gilmour il giornalista prosegue: “Conte vuole a tutti i costi Gilmour, il Napoli vuole accontentarlo ma deve uscire qualcuno. Il Brighton valuta il giocatore 18 milioni, ma a 15 l’affare si può chiudere”, la chiosa finale del giornalista.