Osimhen-Napoli, arriva un nuovo indizio: la decisione è netta

In casa Napoli continua a tenere banco la situazione di Osimhen: nuovo indizio che non sembra lasciare dubbi sul futuro del nigeriano.

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere il tema più caldo in casa Napoli. Il club azzurro lavora per trovare al più presto una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa, con la consapevolezza che la situazione diventa sempre più delicata con il passare dei giorni. Fino ad oggi, però, nessun club si è avvicinato alle richieste di Aurelio De Laurentiis, ovvero il pagamento della clausola di 130 milioni di euro presente nel contratto del nigeriano.

Solo il Paris Saint-Germain ha presentato un’offerta per Osimhen, limitandosi ad offrire solamente 80 milioni di euro. Dall’Inghilterra hanno rilanciato più volte la notizia di uno scambio che porterebbe Victor Osimhen al Chelsea e Romelu Lukaku al Napoli, con il club londinese che avrebbe addirittura intenzione di avanzare una proposta di prestito onerosa per il nigeriano.

Osimhen continua ad allenarsi con i suoi compagni, ma nelle prime tre amichevoli stagionali non è mai stato chiamato in causa. La sensazione è sempre stata quella di un addio imminente, ma con il passare dei giorni la situazione sembra essere ancora molto spinosa. Intanto arriva un altro indizio sul futuro dell’attaccante, out anche per l’amichevole contro il Brest.

Napoli, Osimhen sempre più lontano: il nigeriano sarà out anche contro il Brest

Victor Osimhen lascerà il Napoli. Nonostante la mancanza di offerte ritenute congrue, secondo quanto dichiarato dal giornalista Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli, l’addio dell’attaccante nigeriano è solo questione di tempo: “Il fatto che Osimhen non stia giocando le amichevoli è evidente. Il calciatore non resterà in maglia azzurra, questo è chiarissimo“. Nelle prime tre uscite del nuovo Napoli di Antonio Conte, Osimhen non è mai sceso in campo, non sedendosi nemmeno in panchina e aspettando qualcosa che per il momento non è ancora arrivato.

Sempre secondo Alvino, anche nel match di domani sera contro il Brest Osimhen non sarà della partita: “Dalla segrete stanze mi arriva la notizia che Osimhen non giocherà nemmeno l’amichevole di domani contro il Brest. Il nigeriano sarà ancora assente anche in quest’altra amichevole che il Napoli giocherà“. L’idea della società e del calciatore sembra essere chiarissima: le strade tra il club azzurro e il nigeriano si separeranno, con la speranza che questo addio si concretizzi al più presto.

Le parole dell’agente del giocatore chiudono ai rumors sul Chelsea ma occhio ai possibili colpi di scena e il futuro di Osimhen resta ancora un mistero.