Futuro Osimhen, arriva l’annuncio ufficiale dell’agente: la sentenza è durissima

Arriva una risposta ai rumors dell’ultim’ora sul futuro del calciatore nigeriano. Il messaggio lascia davvero a bocca aperta.

Dopo settimane di rumors e notizie dell’ultim’ora che sembravano portare ad una svolta immediata, arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen. Stavolta a parlare è stato l’agente del calciatore, il procuratore Roberto Calenda e lo fa mediante un duro comunicato sui social.

Nelle ultime ore si era diffusa la notizia di un possibile scambio tra Chelsea e Napoli con Lukaku in azzurro e Osimhen a Londra. Rumors sorprendenti soprattutto per la formula con il giocatore accostato ai Blues in prestito con obbligo di riscatto, solo in caso di qualificazione Champions. Rumors a quanto pare infondati visto che l’agente ha rilasciato un messaggio piuttosto chiaro. Ecco il suo tweet:

“Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!”. Un messaggio netto e una risposta a tutti i rumors di mercato con il futuro di Osimhen che resta in bilico ma con una smentita alle voci dell’ultim’ora riguardo un possibile scambio con il Chelsea.

Calciomercato Napoli, futuro di Osimhen ancora in bilico

Si allontana cosi momentaneamente la pista Chelsea e il futuro di Osimhen, a 15 giorni dall’inizio del campionato, che resta ancora un grande rebus. A inizio mercato l’addio sembrava certo ma con il passare dei giorni le cose sembrano davvero cambiate. Il Napoli attende offerte ufficiali dal PSG ma i francesi devono prima vendere e non sembrano intenzionati a presentare grosse offerte, si parla addirittura di circa 80 milioni come offerta massima. Ecco il tweet del procuratore:

Il Napoli lavora sul mercato sia in entrata che in uscita ma molto è legato a Osimhen e il club necessita di capire il futuro del suo principale calciatore. La società e Conte hanno le idee chiare, Lukaku è il post Osimhen ma senza cessione non si può andare avanti con la trattativa e il mercato azzurro vive una fase di grande stallo.

Il giocatore non giocherà neanche con il Brest e quindi si attendono decisioni sul suo futuro. L’agente ha chiarito intanto il suo pensiero e ha smentito gli ultimi rumors, additandoli come fake news.