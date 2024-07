Colpo di scena Osimhen: nessuno se lo immaginava, il Napoli si avvicina a Lukaku

Ha dell’incredibile l’ultima novità sul fronte Osimhen per il Napoli: nessuno s’immaginava un’opzione di questo tipo

Sono ore importanti per il futuro del Napoli e di Victor Osimhen. Le strade sono destinate a separarsi, l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è sempre stato quello di incassare i 130 milioni di euro della clausola. Una cifra importante e fuori budget per la stragrande maggioranza dei top club europei.

Inoltre, il centravanti nigeriano non viene da una stagione esaltante – come invece fu quella dello scudetto – e convincere le varie Chelsea e PSG non è semplice. Ma proprio con i Blues i discorsi stanno raggiungendo una fase della trattativa inaspettata, che permetterebbe al Napoli di mettere le mani su Romelu Lukaku nell’ambito di uno scambio.

Osimhen al Chelsea in prestito con diritto di riscatto

David Ornstein, giornalista di ‘The Athletic’, ha rilasciato alcuni importanti aggiornamenti sulla trattativa: “Lukaku si avvicina al Napoli a titolo definitivo, mentre Osimhen vede la Premier League, il suo grande sogno, il suo vero desiderio. La grande novità è rappresentata dalla formula dell’affare: mentre il belga si trasferirebbe a Napoli a titolo definitivo, per Osimhen si parla di prestito con opzione di acquisto da parte dei Blues“.

L’ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto non era mai stata presa in considerazione dal Napoli e se confermata, avrebbe del clamoroso. I partenopei sanno bene di dover risolvere la questione in via definitiva, anche perché al termine del prestito, Osimhen avrebbe soltanto un altro anno di contratto. C’è attesa per capire gli sviluppi di questa vicenda che sta assumendo sempre di più l’aspetto di una telenovela.