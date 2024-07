Cessione Osimhen, l’ipotesi clamorosa: così può decollare lo scambio con Lukaku

C’è un’ipotesi clamorosa che potrebbe far decollare lo scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku: tutti i dettagli

Victor Osimhen è al centro delle voci di mercato dopo che il Paris Saint-Germain non si è nemmeno avvicinato al pagamento della clausola rescissoria. Il Napoli per privarsi del suo uomo migliore vorrebbe, infatti, 130 milioni di euro cash.

Una cifra altissima per le dinamiche di mercato di questa stagione, che spaventa anche le big più accreditate al suo acquisto. Ma il club partenopeo non ha ricevuto nemmeno offerte che si avvicinano a quel valore e dunque è stato messo tutto in stand by.

Il prescelto per la sostituzione di Osimhen è Romelu Lukaku, come già noto. Il centravanti belga ha voglia di tornare ad allenarsi con Antonio Conte e magari tornare quello ai tempi dell’Inter. Ma per farlo, ha bisogno che il Napoli riesca a cedere Osimhen.

Nelle ultime ore si è fatta viva l’ipotesi di uno scambio con il Chelsea, che per un certo periodo ha seguito con attenzione le gesta dell’attaccante nigeriano. I Blues, tra l’altro, stanno avendo difficoltà nel chiudere Samu Omorodion dall’Atletico Madrid e stanno riapriendo proprio all’arrivo di Osimhen. Ma spunta un’altra ipotesi, ancora più clamorosa.

Scambio di prestiti Osimhen-Lukaku: la clamorosa ipotesi

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Napoli e Chelsea starebbero lavorando alla trattativa che porterebbe a uno scambio tra Osimhen e Lukaku. Una possibilità da costruire da zero, perché fino a questo momento il club partenopeo ha provato in tutti i modi a cedere il centravanti nigeriano senza includere contropartite tecniche.

Al Chelsea hanno una nuova politica sugli ingaggi, quello di Osimhen sfora di tanto il salary cup e dopo i problemi avuti con il PSR, i Blues non vorrebbero affrontare spese folli. Hanno già rischiato di ricevere penalizzazioni in classifica la scorsa stagione, proprio com’è successo all’Everton.

Un’altra ipotesi ancor più clamorosa sarebbe quella di uno scambio di prestiti tra Osimhen e Lukaku. Entrambi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e prima dovrebbero firmare il prolungamento. Va tenuta comunque in considerazione se la situazione non dovesse sbloccarsi nei prossimi giorni, come ipotesi di fine mercato.

Bisogna attendere ancora un po’ per capire come andranno le cose. Non bisognerà escludere il PSG che da un momento all’altro può cedere uno tra Kolo Muani o Gonçalo Ramos – il primo ha più mercato – per poi puntare con decisione su Osimhen.