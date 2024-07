“Sta convincendo Conte”: svolta Napoli, il difensore verso la permanenza

Antonio Conte sta valutando tutti gli elementi della rosa azzurra: uno di questo pare aver convinto l’allenatore.

Tutti lavorano ormi da giorni sotto lo sguardo attento di un Antonio Conte che non vuole perdersi nulla. Prima il ritiro di Dimaro, adesso quello a Castel di Sangro, il tutto volto a permettere all’allenatore di imprimere la sua idea di gioco sulla testa dei giocatori. Serve tempo ma i primi segnali sono già arrivate, i primi test amichevoli hanno dato esito positivo in termini di risultato ma anche di prestazioni sul campo.

Si suda, tanto. I giocatori stanno svolgendo un lavoro molto importante anche sotto il punto di vista atletico, nella speranza di trovare una squadra pronta a dare tutto già nella prima giornata di campionato. La difesa è uno dei reparti sui quali si lavora di più e sui quali si è lavorato tanto anche sotto il punto di vista del mercato.

Gli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno sono la dimostrazione di quanto il club abbia capito che nelle retrovie c’era del lavoro da fare. Bene gli innesti, ora serve grande lavoro e concentrazione per applicare sul campo quelle che sono le idee tattiche dell’allenatore.

Certo, sotto il punto di vista numerico ci sono troppi elementi all’interno della rosa, a cominciare proprio dalla difesa: il lavoro di Giovanna Manna in questi giorni è proprio quello di sfoltire la rosa e permettere a Conte di lavorare con giocatori funzionali ed all’interno del progetto.

Napoli, svolta in difesa: Natan sta convincendo Conte

Molte delle scelte di mercato passano chiaramente dall’allenatore, anche per quanto riguarda i movimenti in uscita. Conte sta valutando tutti i giocatori della rosa, dando modo a quelli che erano già presenti prima del suo arrivo di mettersi in discussione e guadagnarsi la permanenza. In queste settimane si è parlato tanto dei difensori, e tra questi Leo Ostigard sembra già in partenza con il Rennes pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Oltre al norvegese dovrebbe uscire anche qualcun altro: secondo quanto riportato questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’, Natan starebbe guadagnando terreno e consensi da parte dell’allenatore. Conte ha apprezzato il grande lavoro del difensore brasiliano ed anche l’applicazione vista fino a questo momento tra Dimaro e Castel di Sangro.

Ad oggi, insomma, Natan sembra aver scavalcato Juan Jesus nelle gerarchie: quest’ultimo, dunque, potrebbe essere il prossimo partente sul mercato, soprattutto se l’ex Bragantino dovesse confermare le buone sensazioni di queste settimane.