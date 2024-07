“Oggi la firma!”: accordo fino al 2029, che colpo del Napoli!

Pronta la firma sul contratto: accordo fino al 2029, il Napoli sta per mettere a segno un ‘colpo’ importante per Antonio Conte.

Il Napoli lavora su più fronti per costruire la squadra del prossimo anno. Il mercato in entrata ha visto fino a questo momento gli arrivi di Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, giocatori che stanno lavorando sotto la guida di Conte e sui quali si costruirà buona parte della struttura tattica, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.

L’allenatore sta anche valutando tutti gli elementi a disposizione, anche quelli che già erano presenti all’interno del parco giocatori o che non sono frutto di movimento di mercato. Tra questi c’è anche Michael Folorunsho, l’anno scorso brillante con la maglia del Verona. Anche il suo lavoro a Dimaro è stato molto apprezzato, al punto da guadagnarsi la conferma.

Napoli, arriva la firma di Folorunsho: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, arriverà oggi la firma che prolungherà il contratto di Folorunsho con il Napoli fino al 2029: ingaggio da 1.2 milioni di euro all’anno, cifra che potrà aumentare con diversi bonus sbloccabili al raggiungimento di determinati obiettivi.

Una mossa importate da parte del club che ha deciso di puntare su un giocatore che ha fatto bene la scorsa stagione, si è guadagnato un posto nella nazionale di Luciano Spalletti e di sicuro sarà un valore aggiunto per Antonio Conte nel corso della stagione.