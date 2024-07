Ngonge svela: la rivelazione su Conte e sul ruolo disegnato per lui

Cyril Ngonge ha svelato dei dettagli sul nuovo allenatore Antonio Conte e sul ruolo che è stato disegnato per lui al Napoli.

Il Napoli ha battuto per 4-0 l’Egnatia grazie alle reti di Kvaratskhelia, Politano, Simeone e Ngonge. Un altro buon test per gli azzurri, che si preparano all’inizio della stagione previsto per il 10 agosto, quando gli azzurri affronteranno il Modena in Coppa Italia.

Ha parlato ai microfoni di Radio CRC al termine della gara l’autore dell’ultimo gol azzurro del match, Cyril Ngonge. La sua è stata probabilmente la rete più bella del match, con uno stupende cucchiaio a scavalcare il portiere avversario.

Le parole di Ngonge su Conte

Ngonge ha parlato delle sue impressioni su questa prima parte di ritiro, esprimendo grande gioia e entusiasmo: “È sempre un’emozione giocare davanti ai tifosi del Napoli, sono sempre belle sensazioni. È stata una buona partita, penso che abbiamo applicato bene le cose provate in allenamento con mister Conte. Continueremo a lavorare“.

Il belga ha poi rilasciato qualche parola in merito al lavoro con Conte e sul ruolo disegnato per lui:

Il mister ci sta facendo lavorare duro, però se capiamo le istruzioni e le applichiamo bene poi si vedono i risultati nelle partite. Avevo già giocato in mezzo come trequartista, quindi mi sto trovando bene, anche grazie agli insegnamenti del mister che prova a darci istruzioni chiare.

L’attaccante del Napoli ha quindi promosso a piene linee il nuovo corso azzurro e ha espresso grande entusiasmo riguardo alla gestione di Antonio Conte. Sul ruolo, le sue parole lasciano intendere un impiego in zone un po’ più centrali del campo rispetto ai suoi primi mesi azzurri, situazione che può essere davvero congeniale alle sue caratteristiche.