Napoli-Egnatia, indizio di mercato su due azzurri: non sono neanche in panchina

Due calciatori del Napoli sono totalmente assenti dall’amichevole contro l’Egnatia: indizio di mercato su un addio?

Il Napoli sta giocando in questi minuti l’amichevole contro l’Egnatia, formazione albanese. Questa costituisce la prima di tre amichevoli internazionali nel ritiro di Castel di Sangro, prima di affrontare Brest e Girona, squadre che giocheranno la prossima Champions League. Si tratta, a sua volta, della terza amichevole stagionale dopo le due a Dimaro, vinte entrambe, contro l’Anaune Val di Non e il Mantova.

Quest’amichevole è la prima occasione per vedere un Napoli un po’ più vicino a quello che concretamente vedremo giocare nella prossima stagione in Serie A, visto il ritorno dei calciatori impegnati agli Europei nel mese di giugno. Hanno giocato così dall’inizio Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia, mentre è subentrato dalla panchina il neo-acquisto Buongiorno.

Napoli-Egnatia, assenti Osimhen e Gaetano

Mancavano però due volti noti dello Scudetto azzurro: non presenti neanche in panchina Victor Osimhen e Gianluca Gaetano. Per loro, la cessione sembra oramai vicina.

La trattativa per Osimhen al Paris Saint Germain non sembra ancora essersi sbloccata, ma il club azzurro ha probabilmente ravvisato la necessità di non coinvolgere nell’amichevole il calciatore per non rischiare infortuni che comprometterebbero definitivamente la trattativa. Discorso simile anche per Gaetano, il quale è in trattativa per trasferirsi al Cagliari. Manca ancora l’accordo totale col club sardo, ma sembra davvero questione di tempo per il suo addio. Queste due esclusioni, quindi, hanno tanto il sapore dell’indizio di mercato. Si attenderanno le novità delle prossime settimane per capire se questi trasferimenti si concretizzeranno o meno.

Queste due cessioni, infatti, potrebbero sbloccare anche due colpi in entrata. Aspetta solo l’addio di Victor Osimhen per accasarsi al Napoli, infatti, il pupillo di Conte Romelu Lukaku, con cui ci sono già stati fitti contatti. Manca ancora l’accordo col Chelsea, ma sembra che l’accelerata decisiva possa facilmente arrivare una volta ceduto il nigeriano. Con la partenza di Gianluca Gaetano, invece, potrebbe arrivare almeno un colpo in entrata fra Marco Brescianini del Frosinone e Billy Gilmour del Brighton. Non si esclude però la possibilità di un doppio colpo nel caso in cui nel reparto dovesse partire anche Jens Cajuste. Insomma, si prevede un mese di agosto particolarmente caldo nel calciomercato del Napoli, con il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna che avrà ancora molto da lavorare per sistemare la rosa a disposizione di Antonio Conte.