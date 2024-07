Non solo Gaetano, al Cagliari interessa un altro azzurro: è un attaccante

Il Cagliari è interessato ad acquistare Gianluca Gaetano dal Napoli. Nelle ultime ore però i sardi avrebbero messo nel mirino anche un attaccante azzurro.

Dopo la cessione di Lindstrom all’Everton, continuano le trattative in casa Napoli per piazzare gli altri esuberi. Il DS Manna starebbe lavorando su vari fronti, in modo da poter cedere gli azzurri che non rientrano nel progetto di Conte.

Tra questi c’è Gaetano, che è finito nel mirino del Cagliari, ma ai sardi interessa anche un attaccante del Napoli.

Napoli, il Cagliari vuole anche un attaccante oltre a Gaetano: c’è l’interesse

Mentre il Napoli prosegue il lavoro a Castel di Sangro sotto la guida di Antonio Conte, il DS Manna è sempre operativo sul mercato. Dopo la definizione della cessione di Lindstrom, è tempo di piazzare altri azzurri. Uno dei prossimi a partire potrebbe essere Gaetano, che tanto piace al Cagliari. Ai sardi però interessa anche un attaccante del Napoli. Come riporta La Nuova Sardegna, il Cagliari avrebbe messo gli occhi anche su Walid Cheddira, rientrato al Napoli dopo il prestito al Frosinone. L’attaccante marocchino è stato fin qui tra i migliori del ritiro azzurro, come dimostrano anche i due gol siglati nelle amichevoli contro l’Anaune e il Mantova. Cheddira però avanza sempre più verso la permanenza in rosa, con Simeone che invece potrebbe salutare in questa finestra di mercato.

Ad oggi però non sono state tirate ancora definitivamente le somme, con Antonio Conte che prosegue nelle sue attente valutazioni giorno dopo giorno. Il Cagliari intanto porta avanti la trattativa con gli azzurri per l’acquisto di Gaetano, ma presto potrebbe chiedere delle informazioni anche per quanto riguarda Cheddira. Il marocchino è emerso nello scorso finale di stagione con il Frosinone, dopo gran parte dell’annata vissuta tra alti e bassi. La preparazione prima dei ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro è stata perfetta per Cheddira, che si è presentato già ben tirato a lucido.

Ovviamente questi aspetti possono essere valutati positivamente da Conte, che sta ricevendo risposte importanti dal marocchino anche durante questi giorni in ritiro. Il Cagliari però spera in una possibile valutazione da parte del Napoli per quanto riguarda una nuova cessione per Cheddira in prestito. Ad oggi non ci sono spiragli per questa soluzione, ma occhio ad escludere a priori ogni eventuale ipotesi. I sardi potrebbero iniziare a smuovere le acque nei prossimi giorni per sondare il terreno per Cheddira, che però resta sempre più vicino alla permanenza al Napoli come riserva.