David Neres nel mirino del Napoli, è l’obiettivo per l’attacco: la strategia di Manna

David Neres continua ad essere nel mirino del Napoli. Il DS Manna segue l’attuale calciatore del Benfica.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il club azzurro è alle prese con il ritiro pre stagionale, ma al tempo stesso la dirigenza è focalizzata sui colpi in entrata. I reparti da rinforzare sono diversi, ma in modo particolare si continua a parlare dell’attacco. Quest’ultimo, potrebbe essere orfano di Victor Osimhen che continua a restare nel mirino del PSG in vista della prossima stagione.

Al momento, però, la cessione non si è ancora sbloccata viste la tante dinamiche “complesse”. Il prossimo colpo del Napoli potrebbe però riguardare le fasce. Quest’ultime, con ogni probabilità, saranno impegnato da Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano, ma naturalmente serviranno dei sostituti validi. Non a caso, la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton apre la strada per un prossimo colpo in entrata. Nelle ultime ore, sono aumentate a dismisura le quotazioni di David Neres.

Il Napoli punta Neres per le fasce: le ultime

In casa Napoli si lavora ancora sul mercato in entrata. Dopo aver piazzato alcuni colpi in difesa, il club azzurro non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato e vorrebbe puntellare anche l’attacco. Il tutto non è legato a Victor Osimhen, visto che la dirigenza può siglare un nuovo acquisito a prescindere dal futuro del nigeriano. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” uno dei nomi in pole continua ad essere David Neres. Quest’ultimo è in forza al Benfica, ma il DS Manna sarebbe già a lavoro per convincere il giocatore.

Il club portoghese non si è fatto attendere, stabilendo così il prezzo del cartellino. La richiesta si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra che però il Napoli vorrebbe “evitare” di sborsare. Da qui, nasce infatti l’idea del DS Manna di lavorare ad un possibile prestito con diritto di riscatto. Si tratta dell’identica formula usata per cedere Jesper Lindstrom all’Everton dopo una sola stagione in Campania.

L’affare con il Benfica è tutt’altro che semplice, motivo per il quale servirà anche uno sforzo importante da parte del club azzurro. Quest’ultimo, punta in modo concreto David Neres anche a causa della sua duttilità. Infatti, si tratta di un calciatore capace di giocare su entrambe le fasce, riuscendo ad essere pericoloso in tutte le zone del campo.