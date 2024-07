Ritorno di fiamma Napoli, occhio al colpo in attacco per Conte

Il club azzurro potrebbe decidere di effettuare qualche altro movimento per quel che riguarda il reparto offensivo.

Nelle ultime ore il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton, addio dopo solo un anno con il giocatore che non ha mai convinto realmente. Il club azzurro ha diverse scelte nel reparto offensivo e allo stesso tempo c’è la consapevolezza che il prossimo anno non ci saranno coppe europee.

Le prossime settimane serviranno ad Antonio Conte per valutare tutti gli uomini a disposizione, anche quelli nel reparto offensivo. Il Napoli dovrebbe giocare con il 3-4-2-1 e al momento ci sono varie opzioni per il tecnico, ma intanto – come sottolineato anche da Manna in conferenza stampa – gli azzurri valutano tutte le opportunità di mercato, soprattutto quelle più convenienti.

Secondo quanto riporta Repubblica il Napoli starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Domenico Berardi, attaccante che sostituirebbe numericamente Lindstrom e che garantirebbe una scelta importante in attacco. Il giocatore è attualmente alle prese con un infortunio piuttosto grave, il suo Sassuolo è retrocesso in serie B e diverse big stanno monitorando le sue condizioni, si studia un possibile affare a cifre piuttosto interessanti.

Calciomercato Napoli, affare a sorpresa in attacco

Berardi compirà 30 anni ad Agosto e – visto la lesione completa del tendine d’achille – non rientrerà per almeno diversi altri mesi. Il Napoli vuole valutare la sua condizione fisica e il giocatore potrebbe arrivare a condizioni convenienti, una cessione low cost o anche un prestito con diritto di riscatto.

Il calciatore ha un contratto piuttosto alto per i neroverdi fino al 2027, il club si libererebbe volentieri del suo ingaggio nonostante Domenico resti una bandiera e il Napoli – cosi come anche Juventus e qualche club straniero – studia l’affare. Tra le altre cose il tecnico Antonio Conte sta valutando la possibilità di cambiare ruolo a Ngonge, utilizzato come quinto di destra negli ultimi allenamenti.

Per questo occhio a possibili rinforzi in attacco, ritorno di fiamma del Napoli per Berardi, giocatore più volte inseguito nelle ultime sessioni di calciomercato e questa volta potrebbe essere quella buona per la riuscita positiva della trattativa. Nell’ultima stagione nonostante l’infortunio Berardi ha collezionato 17 presenze e 9 reti e ha dimostrato di essere una pedina importante per qualsiasi club di Serie A; tra le altre cose il giocatore è gradito a Conte che non disdegnerebbe un rinforzo del genere nel reparto offensivo.