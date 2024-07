“Accordo trovato!”: Calciomercato Napoli, finalmente ci siamo per la cessione

Finalmente chiuso l’affare, ci siamo! Un’altra cessione per il Napoli, trovato l’accordo col club. A breve visite mediche ed ufficialità.

Il mercato del Napoli si avvia verso una seconda cessione. Giovanni Manna sta lavorando incessantemente per provare a sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte, soprattutto nella speranza di lasciar partire gli elementi che ad oggi non rientrano nel progetto tecnico e che al tempo stesso possono rappresentare una risorsa economica per il club.

Il primo ad uscire è stato Jesper Lindstrom, da poche ore un nuovo giocatore dell’Everton: prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto; il Napoli, di fatto, non si è liberato in via definitiva del calciatore ma vuole aspettare magari aspettandosi una stagione positiva da parte del danese. Lindstrom non sarà ovviamente l’unica uscita in programma.

Si attendono risvolti per quanto riguarda Victor Osimhen, il caso più importante per quanto riguarda il mercato in uscita: dall’addio di Osimhen dipenderanno tante cose, tra cui l’arrivo del suo erede che al momento porta il nome di Romelu Lukaku. Il Paris Saint Germain sta valutando la situazione in attesa di poter capire come mettere le mani su Osimhen.

Difficile i parigini rispettino il pagamento della clausola, elemento discordante fino a questo momento per trovare un accordo. Le prossime ore saranno decisive, mentre in casa azzurra si sta per chiudere un’altra cessione.

Mercato Napoli, addio Ostigard: tutto fatto col Rennes

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ proprio in questi minuti, sarebbe stato ormai raggiunto l’accordo per la cessione di Leo Ostigard: dopo gli arrivi di Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, il difensore centrale ex Sampdoria non rientra più nei piani di Conte e cosi si è andati a lavorare sulla cessione. Il Rennes è stata la squadra a dimostrarsi maggiormente interessata, ma non è stato semplice chiudere la trattativa.

Alla fine le parti si sono trovate – come raccontato da ‘Sky Sport’ – arrivando ad un accordo totale per la cessione: 7 milioni di euro al Napoli, addio a titolo definitivo. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e quindi l’ufficializzazione dell’affare.

Un’altra uscita in casa azzurra che dunque permette anche al club di incassare soldi che eventualmente andranno subito reinvestiti sul mercato, cosi come si farà anche nel caso di Osimhen. Proprio il nigeriano, al momento, rappresenta un vero e proprio ‘tesoretto vivente’, da rendere nel più breve tempo possibile concretamente spendibile.