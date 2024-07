Napoli, gesto da brividi per Di Lorenzo: è successo durante l’allenamento

Nel primo giorno di allenamento del Napoli di Antonio Conte a Castel di Sangro bisogna registrare un gesto da brividi per Giovanni Di Lorenzo.

Dopo i giorni trascorsi a Dimaro, il Napoli di Antonio Conte ha iniziato il ritiro di Castel di Sangro. In Abruzzo, di fatto, ci sarà la vera preparazione per il prossimo campionato, visto che sono tornati i vari nazionali.

Antonio Conte, infatti, ha potuto accogliere i vari giocatori che hanno disputato l’ultimo europeo: da Khvicha Kvaratskhelia, passando per Giacomo Raspadori ed Alex Meret, ad Alessandro Buongiorno e Giovanni Di Lorenzo. Proprio quest’ultimo, di fatto, è stato il protagonista di un gesto da brividi.

Napoli a Castel di Sangro: Di Lorenzo abbracciato da tutta la squadra dopo un assist a Zerbin

Per iniziare il ritiro di Castel di Sangro, dunque, gli uomini di Antonio Conte si sono divisi per disputare una partitella. Di Lorenzo è stato schierato dal tecnico pugliese da braccetto di destra della difesa a tre, ma negli ultimi secondi della partitella ha mandato in porta Zerbin con un assist.

Dopo questo passaggio, il capitano del Napoli è stato abbracciato da tutta la squadra con cui ha disputato questa partitella. Questo gesto del gruppo è sicuramente da segnalare, viste le tantissime polemiche che hanno coinvolto Di Lorenzo nelle scorse settimane. Infatti, in molti avevano ribadito che il capitano non fosse più seguito dal resto del gruppo azzurro.

Questo abbraccio dei suoi compagni di squadra avrà fatto sicuramente piacere a Giovanni Di Lorenzo, il quale è pronto per continuare ad essere ancora uno dei leader del gruppo.