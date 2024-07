Napoli-Egnatia, pronta una sorpresa per i tifosi del Napoli – Esclusiva

Una bella notizia per i tifosi del Napoli: in occasione della partita amichevole tra gli azzurri e gli albanesi dell’Egnatia è pronta una sorpresa.

Il Napoli si prepara ad affrontare la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. Antonio Conte avrà la possibilità di lavorare con diversi giocatori che non erano presenti a Dimaro Folgarida in quanto impegnati con le nazionali: da Buongiorno a Meret, passando per Kvaratskhelia e Olivera, per l’allenatore azzurro si prospettano quindi dei giorni importanti dove si dovrà lavorare per impartire i dettami tattici del nuovo ciclo.

Parte del lavoro è stato già fatto in Trentino ma adesso arriva la fase cruciale della fase pre stagionale, col Napoli che sarà impegnato anche in 3 amichevoli: Egnatia, Brest e Girona, tre squadre contro le quali la squadra azzurra sarà chiamata a misurare concretamente la produttività del lavoro fatto in queste settimane. Test importanti attendono gli azzurri, ed i tifosi sono pronti ad accompagnare la squadra.

Si aspettano migliaia di tifosi a Castel di Sangro, arrivando a toccare le 160 mila presenze nel corso della permanenza in Abruzzo: un numero impressionante di persone che certifica anche l’entusiasmo che si è creato attorno alla squadra. Il club vuole intrattenere al meglio la tifoseria ed in occasione dell’amichevole contro l’Egnatia dovrebbe esserci anche una sorpresa per i tifosi presenti.

Castel di Sangro, sorpresa per i tifosi del Napoli in occasione del match contro l’Egnatia

La squadra albanese sarà la prima che il Napoli affronterà in amichevole. In occasione del match – secondo quanto raccolto dalla nostra redazione – il club dovrebbe presentare anche la seconda maglia che i giocatori utilizzeranno nel corso della stagione 2024/25. Un momento di festa che avrà come corollario anche la possibilità di ammirare da vicino la seconda maglia che dovrebbe essere quella bianca.

Un bel modo per rendere anche omaggio ai tantissimi tifosi che accoreranno ad assistere alla partita. Il ritiro di Castel di Sangro sarà pregno di impegni, e proprio il club nella giornata di oggi ha anche diramato quello che sarà il programma degli allenamenti a porte aperte durante i quali potranno dunque essere presenti anche i tifosi.

Poi c’è il mercato: in queste ore si lavora sulle cessioni con diversi azzurri che sarebbero sul piede di partenza: Lindstorm ad un passo dall’Everton, l’agente di Gaetano che ha di fatto annunciato l’addio ma anche Ostigard ed il Rennes ed ovviamente il caso Osimhen, tutti argomenti che tengono banco anche tra i tifosi che alimentato l’attenzione attorno al Napoli di Conte.