Napoli, arriva un nuovo Cavani: ha firmato per le giovanili azzurre

Arriva un nuovo Cavani in casa Napoli: ha firmato nella giornata di ieri per giocare nelle giovanili azzurre.

Edinson Cavani è un calciatore che rimarrà per sempre impresso nei cuori dei tifosi del Napoli: in 3 anni, fra il 2010 e il 2013, l’uruguagio ha giocato in maglia azzurra 138 partite, condite con ben 104 gol. In questo frangente, altre due soddisfazioni enormi: la prima qualificazione in Champions League e il primo trofeo dell’era De Laurentiis, la Coppa Italia vinta nel 2012.

Cavani negli anni napoletani ha anche costruito tanto della sua vita al di là del terreno di gioco: proprio nella città partenopea, sono nati infatti i figli Lucas e Bautista. Entrambi, sembrano davvero destinati a proseguire il percorso del padre anche nel mondo del calcio.

Dinastia Cavani: anche l’altro figlio Bautista firma per il Napoli

Lucas Cavani gioca già infatti nelle giovanili del Napoli, mentre ieri, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ha firmato anche Bautista, figlio più grande dei due.

Bautista Cavani è cresciuto nella scuola calcio Petrarca, dove ha giocato per sei anni. Viene descritto come un giocatore versatile, tanto che ha giocato anche come portiere, ruolo che esaltava la sua elasticità. Con il tempo, si è poi evoluto giocando prima da difensore e poi da centrocampista. Si tratta di un destro naturale, bravo ad usare però anche il mancino.

Il legame col fratello Lucas è comunque fortissimo: sono cresciuti insieme a Napoli insieme alla mamma Maria Soledad, giocando a calcio nel giardino di casa. In quanto fratello maggiore, Bautista è però quello dei due ha maggiore responsabilità. Tra l’altro, i due si sono anche sfidati nella scorsa estate, uno con la maglia del Napoli e l’altro con la maglia della scuola calcio Petrarca. Adesso, vestiranno invece la stessa maglia.