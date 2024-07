Lindstrom verso l’addio: due nomi per sostituirlo, il Napoli riflette

Il Napoli è vicino alla cessione di Jesper Lindstrom all’Everton: due nomi sul taccuino per sostituirlo, valutazioni in corso.

Il Napoli sta provando a sbloccare il mercato in uscita, oramai via fondamentale per poter permettere l’ingresso di nuovi calciatori in entrata. In particolare, il club azzurro dovrà effettuare movimenti praticamente in tutti i reparti: in difesa, sono in uscita Ostigard e Juan Jesus, a centrocampo Gaetano e forse anche Cajuste, in attacco Lindstrom e probabilmente anche Simeone.

L’operazione più vicina alla sua definizione fra queste sembra essere quella che porterà Jesper Lindstrom all’Everton: sembra oramai cosa fatta per il suo trasferimento all’Everton in prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni.

Mercato Napoli, due nomi per sostituire Lindstrom

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma proprio sul possibile sostituto del danese. Il Napoli starebbe, in particolare, due nomi: David Neres del Benfica e Domenico Berardi del Sassuolo. Gli azzurri starebbero riflettendo su queste due soluzioni, con un’attenzione specifica alle condizioni fisiche dell’esterno neroverde. Berardi, infatti, è fermo dallo scorso marzo per la rottura del tendine d’Achille patita nella gara contro il Verona.

Il suo stop si è rivelato poi tremendamente decisivo nelle sorti negative della sua squadra, la quale non è riuscita ad evitare senza la sua stella la retrocessione in Serie B. Quest’ultima potrebbe però rivelarsi un assist per il Napoli per provare un affare a condizioni favorevoli. Tutto è però rinviato dopo il perfezionamento della cessione di Lindstrom e dopo una più attenta analisi dello stato fisico del giocatore del Sassuolo.

Per quanto riguarda Neres, invece, la situazione è di un calciatore che vuole lasciare il Benfica in quanto chiuso da una presenza ingombrante come quella di Angel Di Maria. Le indiscrezioni dei giorni scorsi parlavano di un assenso del calciatore alla destinazione partenopea, ma di un accordo da trovare con la società portoghese. Entrambi sarebbero dei profili di assoluto prestigio, che senza dubbio darebbero davvero una marcia in più al reparto offensivo, formando un tandem di esterni straordinario insieme a Kvaratskhelia.

Il quotidiano conferma anche quanto comunicato dal Napoli ieri per quanto riguarda la difesa: niente Hermoso, non ci saranno nuovi innesti. Il mercato nel reparto difensivo, così, sarebbe aperto solo per quanto riguarda possibili uscite, ma non in entrata. La scelta è stata comunicata ieri con un tweet della società in cui si sono allontanate tutte le voci rispetto ad un possibile arrivo del difensore spagnolo.