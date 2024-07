Conte ha un piano per il ritiro a Castel di Sangro: retroscena sui prossimi allenamenti

Il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte ha fissato un piano ben preciso per gli allenamenti a Castel di Sangro: la sua decisione.

Il Napoli arriverà nei prossimi minuti a Castel di Sangro per iniziare la seconda parte del suo ritiro estivo prima del debutto in Coppa Italia previsto per il 10 agosto contro il Modena al Maradona. In Abbruzzo, il nuovo allenatore Antonio Conte potrà pianificare ancora meglio il Napoli del futuro rispetto a quanto fatto a Dimaro, vista la presenza della rosa al completo. Si aggregheranno infatti al ritiro anche tutti quei calciatori assenti nella prima parte in Trentino a causa degli impegni con le loro nazionali.

Per questo, c’è davvero curiosità per come Conte sceglierà di impostare questo ritiro e se, quindi, sceglierà un’impostazione diversa rispetto a quella vista a Dimaro in considerazione della presenza di tutti i calciatori più forti della rosa azzurra.

Castel di Sangro, il piano di Conte

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno riporta alcuni possibili retroscena sull’approccio che avrà Conte a questo ritiro: secondo il quotidiano, l’allenatore potrebbe intensificare molto l’aspetto tattico per aumentare l’identità della sua squadra, basata su pressione alta, compattezza nella gestione delle due fasi e capacità di colpire con le transizioni quando s’apre il campo.

Il tutto, ovviamente, senza tralasciare l’aspetto atletico, vera priorità del tecnico in questi primi allenamenti. Possiamo scommettere che anche in questo finale di ritiro l’allenatore non smetterà di stancare i propri calciatori con le sue estenuanti sessioni.