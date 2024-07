Comunicato Ufficiale: il calciatore del Napoli è stato ceduto, pronto per la nuova avventura

Cessione ufficiale proprio in questi minuti per il Napoli: è arrivato anche il comunicato del club, l’attaccante va via.

Il Napoli lavora sulle cessioni e lo fa con la lungimiranza di chi sa bene cosa serve in questo momento ad Antonio Conte, ma allo stesso tempo non vuole depauperare investimenti fatti in tempo brevi. Da Lindstrom a Gaetano, passando per Mario Rui e Ostigard, per loro si prospetta un futuro lontano dall’azzurro anche se per alcuni l’addio sarà soltanto momentaneo.

Oltre alla prima squadra, che anche un mercato “nascosto” che riguarda quello delle giovanili, con poco clamore ma al tempo stesso con un’importanza rilevante soprattutto per il futuro della maglia azzurra. In questi minuti è stata resa ufficiale la cessione di Gianluca Vigliotti, centravanti classe 2005 che andrà a farsi le ossa in Serie C.

Mercato Napoli, ufficiale l’addio di Vigliotti: l’annuncio della Cavese

L’attaccante giocherà il prossimo campionato con la maglia della Cavese, come comunicato dalla stessa società campana attraverso un comunicato diramato anche sui profili social del club. Un colpo importante per la compagine allenata da mister Raffaele di Napoli.

Un prestito secco che dimostra anche come la società di Aurelio De Laurentiis abbia l’obiettivo di mandare i giovani a trovare minutaggio in compagini minori per provare a valorizzarli, cercando poi di dare il giusto spazio con la maglia azzurra. “La Cavese ha il suo nuovo bomber”, recita tra le altre cose il comunicato ufficiale del club.