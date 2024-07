Calciomercato Napoli, doppio colpo a centrocampo: in uscita due azzurri

Un doppio colpo a centrocampo, due cessioni in vista: il piano di Giovanni Manna e tutti i nomi che sono al centro del mercato del Napoli.

Il Napoli lavora sul mercato e lo fa su più fronti, nella speranza di poter migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Giovanni Manna sta provando a rendere produttive le cessioni che potrebbero dare modo di fare spazio in rosa ed al contempo intascare soldi da reinvestire prontamente sul mercato. Quella di Victor Osimhen rappresenta ovviamente la questione più spigolosa, ma non è l’unica cessione sulla quale il club sta lavorando in maniera importante.

Dopo aver messo a posto la difesa, anche a centrocampo si sta cercando di fare qualcosa in termini di entrare ed uscite: il direttore sportivo azzurro ha in mente di mettere dentro due colpi che potrebbero arrivare grazie a quelle che saranno due cessioni i sulle quali si sta lavorando. Si, ma quali? Gianluca Gaetano (come confermato anche dall’agente in questi minuti) è in uscita e potrebbe essere Cagliari la destinazione definitiva. Le parti lavoreranno probabilmente per trovare una quadra nel minor tempo possibile.

Anche Jens Cajuste non ha convinto a pieno nella sua per ora breve permanenza in azzurro: durante il ritiro di Dimaro non ha brillato (anche causa infortunio) e per questo potrebbe essere il primo indiziato per trovare spazio altrove. Per Giovanni Manna si libererebbero così due slot da poter riempire con giocatore ideali per la causa tecnico-tattica targata proprio Antonio Conte.

Napoli, addio Gaetano e Cajuste: cosi il doppio colpo a centrocampo

Si parla da giorni dell’interesse del Napoli per Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone che molto bene ha fatto con i ciociari lo scorso anno. Un affare che il club partenopeo vuole chiudere e che andrebbe a fare da incastro proprio con la cessione di Gaetano. Oltre al classe 2000 Brescianini, ci sono anche altri nomi che Manna sta valutando e che potrebbero fare al caso dell’allenatore.

Uno di questi è Billy Gilmour, centrocampista scozzese di proprietà del Brighton: l’anno scorso 41 presenze in totale (24 da titolare in Premier League) e 2 assist: numeri che stanno incoraggiando il Napoli ad affondare il colpo. L’operazione, però, potrà essere portata a termine soltanto con l’addio di un altro centrocampista, ed in questo caso sarà fondamentale l’eventuale cessione di Jens Cajuste.

Ecco come il Napoli sta programmando questa fase molto delicata del mercato: gran lavoro per Giovanni Manna che dovrà operare facendo quadrare i conti e trovando un equilibrio netto tra uscite ed entrate.