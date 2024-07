Napoli-Hermoso, colpo di scena: arriva l’annuncio ufficiale del Napoli

Importante annuncio del club azzurro sui propri canali social. Il Napoli interviene a sorpresa sulla questione di calciomercato.

Attraverso un comunicato ufficiale il Napoli pone probabilmente fine alla questione relativa a Mario Hermoso, difensore svincolatosi dall’Atletico Madrid. Il giocatore è stato più volte accostato al Napoli, si è discusso di un suo passaggio a parametro zero in azzurro, anche su esplicita richiesta di Antonio Conte.

Mediante un semplice tweet il Napoli ha voluto però fare chiarezza e rispondere in toto, nello specifico al quotidiano torinese Tuttosport. Il tweet è semplice e volto a fare chiarezza, la società azzurra ha postato il seguente messaggio: “Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Buongiorno e Marin. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli”.

Calciomercato Napoli, si allontana Hermoso

Un messaggio chiaro e che forse mette fine alla querelle dell’estate. Hermoso viene allontanato ufficialmente, gli azzurri hanno deciso di puntare sui giocatori che hanno in rosa.

Da capire se questa sarà la linea definitiva o meno, ma il Napoli sembra aver deciso: niente Hermoso, il club azzurro punterà su Natan e sui nuovi acquisti per il reparto difensivo. Ecco il tweet ufficiale della società partenopea:

Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 24, 2024

Per Hermoso ora appare piuttosto improbabile un arrivo in serie A, più plausibile il passaggio in squadre estere.