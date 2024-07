Mercato Napoli, c’è la svolta nell’affare: vicina la cessione di un azzurro

Il Napoli continua a lavorare sul fronte uscite, con diversi azzurri da piazzare. Arriva la svolta nella trattativa, con un azzurro che si avvicina alla cessione.

Il Napoli dopo aver disputato il ritiro di Dimaro-Folgarida, si appresta nella giornata di domani a partire alla volta di Castel di Sangro. Lì proseguirà la preparazione del Napoli di Antonio Conte, in vista dell’imminente inizio ufficiale della stagione.

Intanto il DS Manna lavora alle uscite di diversi azzurri, e ormai mancherebbe poco alla cessione di uno di loro.

Mercato Napoli, si sblocca l’affare: un azzurro vicino alla cessione

Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è occupato attualmente su più fronti per quanto riguarda le uscite. Diverse trattative attualmente si trovano in una fase di stallo, ma la risoluzione è possibile. Difatti già una delle varie trattative avrebbe subito una svolta importante. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Ostigard si sarebbe quasi convinto del trasferimento in Francia al Rennes, con l’affare che dunque potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Difatti sono previsti dei nuovi contatti tra le parti per definire gli ultimi accordi, e permettere poi ad Ostigard di volare alla volta della Francia. Dopo dei tentennamenti iniziali, il difensore norvegese sembra esserci convinto nel lasciare l’Italia, e proseguire la sua carriera al Rennes nella Ligue1.

Sicuramente il club francese non era la prima scelta di Ostigard, che avrebbe preferito attendere un club italiano, visti gli interessamenti di Genoa e Torino su tutti. Purtroppo però i club di Serie A non hanno presentato alcuna offerta al Napoli, che sul tavolo aveva solo la proposta del Rennes. Ovviamente il DS Manna ha subito accettato l’offerta dei francesi di 7 milioni di euro, visto che Ostigard era fuori dal progetto tecnico di mister Conte. L’affare sembrava vicino alla conclusione già diversi giorni fa, ma il secco no di Ostigard ai francesi aveva bloccato tutto.

Negli ultimi giorni però si è ammorbidita la posizione del centrale norvegese, che ha iniziato ad aprire al trasferimento in Francia. Le prossime ore dunque potrebbero essere quelle decisive per la cessione di Leo Ostigard, che si appresta a diventare un nuovo giocatore del Rennes. Il Napoli è pronto ad assestare un’altra cessione, dopo l’altra ormai in dirittura d’arrivo di Jesper Lindstrom. Per gli azzurri è entrato nel vivo il mercato in uscita, ma ora manca l’affare più importante. La dirigenza ora si focalizzerà sulla cessione di Victor Osimhen, che il Napoli spera di piazzare definitivamente nel corso dei prossimi giorni.