Lindstrom all’Everton, visite mediche e firma in giornata: quanto incasserà il Napoli

Il Napoli è pronto a dire addio a Jesper Lindstrom. L’esterno danese nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e si legherà ufficialmente all’Everton.

Il DS Manna è vicino a chiudere ufficialmente una delle prime cessioni importanti in questa sessione estiva di mercato. Difatti manca ormai poco al passaggio ufficiale di Lindstrom all’Everton.

L’esterno danese sosterrà le visite mediche in queste ore, e poi firmerà il contratto che lo legherà ai Toffees.

Lindstrom, visite e firma con l’Everton: quanto incasserà il Napoli

Il Napoli è ormai pronto a salutare in maniera definitiva Jesper Lindstrom. Il club di Aurelio De Laurentiis dunque dopo una sola stagione si appresta a salutare l’esterno danese. Come riportato da Nicolò Schira, Lindstrom si sottoporrà in queste ore alle visite mediche con l’Everton, per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà ai toffees. Dalla cessione del danese il Napoli incassa immediatamente 3 milioni di euro per il prestito oneroso, e altri 22 ne incasserà a fine stagione qualora l’Everton decidesse di riscattare Lindstrom.

Si chiude dunque dopo una sola stagione la parentesi al Napoli di Lindstrom, che era arrivato tra l’entusiasmo dei tifosi. Il danese fu acquistato dal Napoli per 30 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte, ma durante la stagione non è mai stato preso in considerazione dai vari allenatori. Di conseguenza si sono aperte le porte dell’addio per Lindstrom, che nelle prossime ore sarà ufficializzato come un nuovo giocatore dell’Everton.