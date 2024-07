“Al Napoli con Osimhen”: la notizia su Lukaku che esalta i tifosi

Il Napoli vuole chiudere subito il colpo Romelu Lukaku, ma al momento la mancata cessione di Victor Osimhen frena tutto

Quello che sta facendo sul mercato il Napoli è sotto gli occhi di tutti, mai prima d’ora il club partenopeo aveva chiuso tre acquisti senza cessioni. Già concluse le operazioni in uscita relative a Giuseppe Ambrosino e Jesper Lindstrom, i prossimi dovranno essere Leo Ostigard e Gianluca Gaetano.

Il Napoli vuole fare cassa e liberare spazio per altri colpi da mettere a disposizione di Conte. Sfoltire la rosa è il primo passo, ma è chiaro che tutto gli occhi sono puntati su Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano è regolarmente convocato dal Napoli per il ritiro di Castel di Sangro. Domani partirà con la squadra, la trattativa con il PSG al momento è in stand by. Il club parigino non ha intenzione di spingersi oltre gli 80 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo bassa da Aurelio De Laurentiis, che ha inserito una clausola da 130 milioni nel contratto di Osimhen con un ingaggio da 10 milioni di a stagione.

Cedere il giocatore, quindi, è nell’interesse di tutti, Conte vuole Lukaku al più presto per lavorarci insieme e portarlo al massimo della forma. Secondo Vincenzo Morabito, il belga può arrivare a prescindere.

Lukaku a prescindere da Osimhen: lo scenario di Morabito

Vincenzo Morabito, agente, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è in uscita verso il Napoli, anche se resta Osimhen il belga arriva lo stesso a Napoli“. Uno scenario incredibile per il club partenopeo, che si ritroverebbe con due pesi massimi in attacco e un monte ingaggi decisamente superiore alle aspettative.

I tifosi del Napoli sono chiaramente esaltati da questa soluzione. Avere Lukaku e Osimhen insieme potrebbe essere una svolta notevole per la stagione dei partenopei. Ma è chiaro che si tratta di uno scenario utopistico, non conforme a quella che è la politica del club.

Resta da capire chi presenterà un’offerta soddisfacente al Napoli per Osimhen. Oltre al Paris, si è fatto avanti l’Al-Ahli, ma al momento il centravanti nigeriano ha chiuso definitivamente all’opzione Arabia Saudita, a differenza dell’anno scorso dove fu vicino all’Al-Hilal. La sensazione è che la trattativa per il suo addio andrà ancora una volta per le lunghe e Lukaku dovrà aspettare prima di riabbracciare Conte e tornare in Serie A.