Osimhen-PSG, l’agente vola in Francia: decisive le prossime 48 ore

Il Napoli è intenzionato a chiudere la cessione di Victor Osimhen quanto prima. L’agente del nigeriano è atteso in Francia, con l’affare che potrebbe evolversi nelle prossime 48 ore.

La priorità del Napoli in questo momento è assolutamente la cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è in uscita, e nonostante le voci su una possibile permanenza, il club continua a lavorare alla sua cessione.

Le prossime 48 ore potrebbero risultare decisive per la buona riuscita dell’affare, con l’agente di Osimhen che sarebbe atteso a breve nella capitale francese.

Napoli, si spinge per Osimhen al PSG: cosa aspettarsi nelle prossime 48 ore

Nel corso degli ultimi giorni si sarebbe accesa definitivamente la pista PSG per Osimhen, che tanto ha bramato i francesi. L’affare però sta vivendo una fase di stallo a causa delle richieste elevate del Napoli, che i parigini non vorrebbero accontentare. Le prossime 48 ore potrebbero però essere quelle decisive per l’addio di Osimhen. Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, Roberto Calenda è atteso in Francia per portare avanti la trattativa per il passaggio di Osimhen al PSG. Il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha poi fatto un punto generale sulla situazione del nigeriano:

“Le prossime 48 ore saranno fondamentali. Si spinge chiaramente per il Paris Saint Germain. Se dovesse sfumare, si proverà a convincerlo per andare in Arabia Saudita. Sarebbe una regressione sul piano calcistico ma un passo avanti sul fronte economico. Parlo di due giorni perché nelle intenzioni del Napoli c’è la volontà di andare a Castel di Sangro con Osimhen ceduto e Lukaku in arrivo in ritiro”.

Dopo aver svolto il ritiro con il Napoli a Dimaro-Folgarida, nei piani della società c’è la volontà di chiudere la pratica prima della partenza per Castel di Sangro fissata per il 25 luglio. Il Napoli sta spingendo in ogni maniera per la cessione di Osimhen al PSG, e qualora non si trovasse la quadra, si spingerebbe per la pista in Arabia Saudita. Osimhen ovviamente preferirebbe andare al PSG, ma i parigini stanno facendo resistenza dinanzi alle richieste del Napoli.

Il Napoli spera che la situazione si sblocchi quanto prima. In queste ore è atteso l’arrivo in Francia dell’agente di Osimhen, Roberto Calenda, che proverà a convincere il PSG ad affondare il colpo ed accontentare il Napoli. L’affare è in una fase di stallo, ma potrebbe sbloccarsi nel corso delle prossime ore qualora i parigini decidessero di alzare la loro offerta. Si attendono sviluppi dunque nelle prossime 48 ore, dove potrebbe concretizzarsi il passaggio di Osimhen al PSG. Se ciò dovesse accadere, il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo per Romelu Lukaku, che attende solo l’ok per approdare nel capoluogo campano.