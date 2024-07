Lukaku al Napoli, arriva la decisione ufficiale del Chelsea: Conte esulta

Proprio in questi ultimi minuti, il Napoli ha ricevuto delle importanti notizie che riguardano una deciosione presa dal Chelsea su Romelu Lukaku.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo le grandi fatiche fatte durante il ritiro di Dimaro, si sta riposando prima di partire giovedì prossimo alla volta di Castel di Sangro. Il tecnico pugliese, infatti, ha concesso ai suoi calciatori ben tre giorni di riposo prima di iniziare la vera e propria preparazione per la prossima stagione.

A Castel di Sangro, a differenza di quanto è accaduto in questi giorni a Dimaro, l’ex ct della Nazionale italiana avrà infatti a disposizione tutto il parco calciatori partenopeo. In Abruzzo, quindi, ci saranno anche tutti giocatori che hanno disputato l’ultimo Europeo e Mathias Olivera che ha giocato la Copa America con il suo Uruguay. Tuttavia, oltre a questi, Antonio Conte spera di poter riabbracciare anche Romelu Lukaku. Proprio su quest’ultimo, di fatto, bisogna registrare una decisione ufficiale presa dal Chelsea.

Calciomercato Napoli, Lukaku non è stato convocato dal Chelsea per il ritiro in USA: ecco le ultime notizie

Enzo Maresca, nuovo allenatore dei ‘Blues’, non ha infatti convocato il calciatore belga per la prossima tournée del club inglese negli Stati Uniti. Questa decisione, di fatto, è l’ennesima conferma che Romelu Lukaku non fa più parte dei piani del Chelsea che, anzi, ha tutta voglia di cederlo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato a titolo definitivo.

Il Napoli, dal canto suo, è sicuramente in pole position per acquisire le prestazioni dell’ex punta centrale di Inter e Roma, visto che ha già raggiunto un’intesa definitiva con il calciatore sulla base di 6 milioni di euro per le prossime tre stagioni. Ma Giovanni Manna deve trovare ancora un’intesa definitiva con il Chelsea.

I ‘Blues’, infatti, continuano a chiedere 35 milioni di euro per dire addio a Romelu Lukaku, mentre il nuovo direttore sportivo si è spinto fino a 30. Tuttavia, pur di lasciare andare via il belga, il Chelsea potrebbe anche decidere abbassare le sue pretese economiche. Nelle prossime ore, quindi, ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sul futuro della punta prima centrale, anche se tutto dipende sempre dalla cessione di Victor Osimhen al PSG.

Proprio in serata, infatti, il club parigino ha fatto sapere al Napoli che non ha né l’intenzione di pagare i 130 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto di Osimhen, né di inserire nell’offerta il sudcoreano Kang-In Lee. La trattativa tra i due club, quindi, è bloccata, almeno per questo il momento.