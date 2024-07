Clamoroso Napoli, proposto un ex obiettivo: l’acquisto fu vicino nel 2019

Il mercato in entrata del Napoli è stato messo momentaneamente in stand-by, per dare priorità alle cessioni. Intanto è stato proposto agli azzurri un ex obiettivo di mercato.

In casa Napoli sono ore calde sul fronte uscite, con Osimhen e Lindstrom tra gli azzurri più vicini alla cessione. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna sta lavorando in queste ore per sbloccare queste cessioni, in modo da poter lavorare ad altri colpi in entrata.

Intanto è stato proposto al Napoli un vecchio obiettivo di mercato, che fu vicino nell’ormai lontano 2019.

Napoli, proposto un vecchio obiettivo di mercato: fu vicino nel 2019

In casa Napoli è in atto una vera e propria rivoluzione dopo l’ultima stagione decisamente sottotono degli azzurri. La società ha già assestato colpi importanti in entrata, e prima di farne altri si lavorare ad alcune uscite. Solo dopo alcune cessioni si tornerà a lavorare al mercato in entrata. Intanto clamorosamente è stato proposto al Napoli un vecchio obiettivo di mercato. Come riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, alcuni intermediari avrebbero proposto James Rodriguez al Napoli. Il trequartista colombiano fu vicino al Napoli nel 2019, quando sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti che spingeva per il suo acquisto. L’affare era stato già definito all’epoca, ma poi sfumò tra lo stupore generale. A cinque anni di distanza, Rodriguez torna ad essere accostato al Napoli.

Il fantasista colombiano si è rimesso in mostra nel corso dell’ultima Copa America, dove con un gol e sei assist ha trascinato la sua Colombia alla finale contro l’Argentina, persa poi ai rigori. Le sue prestazioni hanno stuzzicato vari club, che potrebbero rilanciarlo in Europa nonostante ormai i suoi 33 anni. James Rodriguez è reduce dall’esperienza in Brasile al San Paulo, da cui si è svincolato. Il colombiano avrebbe voglia di tornare in Europa, ed alcuni intermediari lo avrebbero proposto anche a Betis Siviglia, Porto e Lazio, oltre ovviamente che al Napoli.

Ovviamente Rodriguez andrebbe valutando attentamente, sia per le sue condizioni fisiche che per il suo possibile rendimento in Europa. Difatti il colombiano è ormai lontano dal calcio Europeo da tre stagioni, con l’ultima esperienza in Premier League all’Everton, dove fu allenato proprio da Ancelotti. Il ritorno in Europa potrebbe anche essere possibile per il colombiano, ma difficilmente ci sarà l’approdo in ritardo al Napoli. Ormai l’età non è più quella di un tempo, ed il Napoli difficilmente vorrà versare 4 milioni annui per lo stipendio di James Rodriguez. L’affare Rodriguez-Napoli resterà per sempre un sogno, visto che il suo arrivo nonostante sia svincolato appare alquanto improbile.