Ultim’ora Osimhen, il PSG ha preso la decisione definitiva: ultimatum a De Laurentiis

Su Victor Osmhen bisogna registrare delle ultime novità arrivate da Parigi che, sicuramente, non faranno piacere ad Aurelio De Laurentiis

I giocatori del Napoli stanno trascorrendo il primo dei tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte. Dopo l’intendo ritiro di Dimaro, di fatto, il tecnico pugliese ha voluto far staccare un poco al suo parco giocatori. Anche perché è ormai imminente il ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri, infatti, partiranno giovedì prossimo per l’Abruzzo.

A differenza di quanto accaduto in Trentino, questa volta Antonio Conte avrà a disposizione tutta la rosa. A Castel di Sangro, infatti, ci saranno sia i giocatori che hanno disputato l’Europeo che Mathias Olivera. Quest’ultimo, di fatto, è stato l’unico calciatore partenopeo che ha disputato l’ultima Copa America, vinta poi dall’Argentina di Lionel Messi. Tuttavia, in casa partenopea sotto la luce dei riflettori c’è soprattutto il futuro di Victor Osimhen. Proprio sul canale nigeriano bisogna registrare una decisione presa dal PSG.

Calciomercato Napoli, il PSG non inserirà Ing Lee nella trattativa per arrivare a Victor Osimhen: le ultime

Come scritto sul proprio profilo X da ‘Fabrizio Romano’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, la trattativa per vedere Victor Osimhen si è momentaneamente bloccata. Il club parigino, dunque , ha fatto sapere al Napoli che nella proposta per prendere il centravanti non inserirà il sudcoreano Kang-Ing Lee.

Oltre a questo, il PSG ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis che non pagherà la clausola rescissoria di 130 milioni presente nel contratto di Victor Osimhen. La trattativa, di fatto, si è arenata, anche perché i dirigenti del club di proprietà di Al-Khelaifi starebbero pensando di dare fiducia a Kolo Muani e Goncalo Ramos.

Il PSG, dunque, ha avvisato il Napoli che a queste condizioni non prenderà Victor Osimhen, con il quale ha già raggiunto un accordo. Una settimana fa, infatti, l’agente del calciatore nigeriano si è recato a Parigi per trovare un’intesa definitiva. Nei prossimi giorni, se non ore, ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti su questa trattativa, anche perché Giovanni Manna ha fretta di chiudere per Romelu Lukaku.

Senza la cessione di Victor Osimhen al PSG, come tutti sanno, il Napoli non può sferrare il colpo decisivo per l’ex attaccante di Inter e Roma. Giovanni Manna ha sì raggiunto già un accordo con il belga (che in azzurro percepirà 6 milioni di euro netti per i prossimi tre anni), ma con il Chelsea ancora deve raggiungere un principio di accordo.