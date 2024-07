Napoli, Giuffredi conferma il rinnovo di un pupillo di Conte: spunta la data dell’annuncio

Mario Giuffredi, oltre a svelare tanti retroscena su Giovanni Di Lorenzo, ha anche annunciato il rinnovo di un altro suo assistito.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo i dieci giorni trascorsi a Dimaro, è tornato nella serata di ieri nel capoluogo campano per poi ripartire giovedì prossimo alla volta di Castel di Sangro. In Abruzzo, di fatto, inizierà la vera e propria preparazione per la prossima stagione, visto che il tecnico pugliese avrà a disposizione anche i calciatori che hanno disputato l’Europeo e la Copa America (ovvero il ‘solo’ Mathias Olivera).

Tuttavia, in attesa del ritiro di Castel di Sangro, la giornata di oggi in casa partenopea è stata sicuramente dalla conferenza stampa a fiume (durata quasi due ore) di Mario Giuffredi. Il noto agente, infatti, ha spiegato tutta la dinamica che stava portando al divorzio tra Di Lorenzo ed il Napoli. Ma il procuratore ha annunciato anche il rinnovo di un altro suo assistito di proprietà del club di proprietà di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Mario Giuffredi annuncia il rinnovo di Folorunsho: “La firma ci sarà a Castel di Sangro”

Mario Giuffredi, infatti, ha confermato il rinnovo di Michael Folorunsho: “Firmerà il rinnovo quando arriverà in ritiro. La trattativa con il Napoli per il prolungamento del contratto di Michael si è conclusa da poco, ecco perché ho rimandato di qualche settimana la conferenza stampa: volevo essere certo di dare questa notizia”.

L’agente ha poi continuato il suo intervento, svelando la data in cui ci sarà l’annuncio del Napoli del rinnovo di Folorunsho: “Il club comunicherà tutto quando Michael arriverà a Castel di Sangro”.

Michael Folorunsho, di fatto, si giocherà il posto l’anno prossimo con Lobotka e Frank Anguissa. Anche se, come confermato dallo stesso Antonio Conte, questi ultimi due partiranno sicuramente titolari. L’ex Verona, considerando le sue caratteristiche fisiche e tecniche, avrà sicuramente le sue possibilità di giocare, soprattutto come possibile sostituto del calciatore camerunese.

Il centrocampista, convocato anche da Luciano Spalletti per lo scorso Europeo, ha infatti impressionato Antonio Conte nel corso dell’anno scorso. Michael Folorunsho, di fatto, è riuscito a segnare ben 5 gol nelle 37 partite collezionate con il Verona dell’ex calciatore azzurro Marco Baroni.

Tuttavia, oltre ai gol, Michael Folorunsho ha dimostrato di essere un giocatore importante, soprattutto grazie alla sua fisicità. Quest’ultima caratteristica, infatti, servirà molto l’anno prossimo al Napoli, visto che Antonio Conte pretende dai suoi calciatori continui strappi per pressare in maniera continua la squadra avversaria.