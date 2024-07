Lukaku-Napoli, a quali cifre si può chiudere: offerta alzata

Il Napoli è pronto a chiudere per Romelu Lukaku: gli azzurri sono pronti per alzare l’offerta e assicurarsi il belga.

Il Napoli continua a spingere sul piano delle cessioni. Saranno queste infatti a sbloccare i prossimi colpi in entrata: una volta liberato il posto nel reparto, si accelererà per il rispettivo sostituto. Proprio questa è la situazione che riguarda l’attacco azzurro, dove si aspetta solo di riuscire a concludere la cessione di Victor Osimhen per piazzare il colpo Romelu Lukaku.

Per quanto riguarda il nigeriano, rimane il pressing del Psg, il quale deve ancora trovare però l’accordo col Napoli. C’è già invece l’intesa col calciatore, così come la volontà delle due società di cercare di chiudere in tempi piuttosto rapidi questo affare. Per quanto riguarda Lukaku, discorso simile: intesa di massima col calciatore, ma manca ancora l’accordo col Chelsea.

Lukaku si avvicina al Napoli: le ultime

Ha aggiornato in merito a questo intreccio di mercato l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano, il Napoli sarebbe pronto ad alzare l’offerta utile a portare in azzurro Romelu Lukaku e anche il Chelsea potrebbe leggermente abbassare le sue pretese, in modo da trovare un accordo.

La prima proposta del Napoli era infatti di 25 milioni di euro più bonus, ma potrebbe arrivare un rialzo con l’aggiunta di ulteriori bonus legati alla qualificazione alla prossima Champions League. In questo modo, l’affare potrebbe chiudersi attorno ai 32 milioni. Confermata la presenza di un accordo già acquisito, invece, col calciatore, il quale è davvero desideroso di potersi riunire al suo ex allenatore Antonio Conte.

Rimane però sempre prima da sbloccare l’intoppo Osimhen per poter davvero affondare il colpo. La situazione potrebbe risolversi a giorni, con il nigeriano direzione Parigi e il belga direzione Napoli: resta solo attendere la risoluzione definitiva di questo doppio affare.