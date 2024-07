Calciomercato Napoli, l’azzurro rifiuta la cessione: giallo sul suo addio

Un calciatore del Napoli ha rifiutato la cessione e adesso il suo futuro diventa davvero tutto da chiarire.

Il Napoli sta programmando il mercato in uscita, ma non senza qualche difficoltà nel piazzare alcuni calciatori che non rientrano nei piani del nuovo allenatore Antonio Conte. Manna continua comunque a lavorare incessantemente per permettere queste cessioni e poter così liberare lo spazio per nuovi colpi in entrata.

In particolare, si stanno aspettando le uscite in difesa per permettere un nuovo arrivo. Il calciatore “in attesa” della risoluzione di questa situazione è Mario Hermoso, difensore centrale svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Il Napoli sarebbe davvero pronto ad effettuare l’affondo utile e trovare l’accordo sull’ingaggio, ma bisognerà piazzare almeno due calciatori fra Ostigard, Juan Jesus e Natan.

Napoli, no di Ostigard al Rennes: la situazione

La situazione di Leo Ostigard è proprio quella che si sta facendo più intricata: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il norvegese non sarebbe convinto del trasferimento al Rennes e lo avrebbe di fatto bloccato, nonostante l’accordo già trovato fra il Napoli e la società francese.

Il motivo di questo tentennamento sarebbe nel desiderio del calciatore di continuare a giocare in Italia, dove ha già avuto contatti con Torino e Genoa. Al momento, però, nessuna di queste due società sembra disposta ad offrire quanto chiede il Napoli, cioè circa 7 milioni di euro. Non resta, dunque, che sperare che una di queste società alzi la propria proposta o, in alternativa, che sia lo stesso calciatore a convincersi e accettare il trasferimento presso il club francese. La situazione deve comunque sbloccarsi entro i prossimi giorni, il rischio sarebbe quello di perdere una clamorosa opportunità di mercato come Mario Hermoso a costo zero.

Situazione che non sembra sbloccata nemmeno per quanto riguarda Juan Jesus e Natan. Sul primo, avevano messo gli occhi alcuni club di Serie A, ma non si segnalano offerte o tentativi concreti. Il più giovane dei due, invece, aveva attirato l’interesse di alcune squadre italiane per un prestito, ma al momento non c’è stato nulla di concreto, viste anche le maggiori possibilità di restare per ricevere una nuova chance sotto la guida di Antonio Conte. Sicuramente, il desiderio maggiore dell’allenatore è comunque quello di sbloccare rapidamente queste situazioni per poter accogliere un altro calciatore pronto a rinnovare completamente quello che senza dubbio è stato il reparto debole della scorsa stagione.