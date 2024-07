News SSC Napoli, era stato accostato agli azzurri: il pupillo di Conte firma per un’altra squadra

Uno dei calciatori stimati da Antonio Conte, per cui si era profilato anche un possibile approdo al Napoli, è pronto a firmare il contratto con un’altra squadra.

Il Napoli conclude il suo ritiro in Val Di Sole, con la consapevolezza che c’è ancora molto da lavorare. Questo ha lasciato intendere Antonio Conte, che intanto aspetta il rientro dei Nazionali da Euro 2024, tra cui il nuovo acquisto Alessandro Buongiorno, per avere la squadra al completo, Il tutto, in attesa che sia il mercato a sistemare l’organico a sua disposizioni, con in primo piano l’uscita di Victor Osimhen che può cambiare, e non di poco, le dinamiche in casa azzurra.

Per la difesa, il nome più caldo resta quello di Mario Hermoso, che non potrà essere però ingaggiato prima di un’uscita nella retroguardia. In attacco, come detto, tutto gira attorno alla stella nigeriana. Ci saranno, invece, colpi a centrocampo? La sensazione è che gli azzurri sono alla finestra, in attesa di capire se si possa presentare l’occasione giusta. Tra i nomi circolati nelle scorse settimane, c’è stato Pierre Emile Hojbjerg: il calciatore, allenato proprio da Antonio Conte nella sua esperienza al Tottenham, è pronto a ripartire dall’Olympique Marsiglia, che tra l’altro si è assicurato nei giorni scorsi anche Mason Greenwood (altro nome accostato al club partenopeo).

Ultimissime mercato Napoli, niente Hojbjerg: va all’Olympique Marsiglia

Pierre Emil Hojbjerg non vestirà la maglia del Napoli. La conferma arriva dal post pubblicato su X / Twitter dal giornalista Fabrizio Romano, a conferma di una voce di mercato che mai è entrata nel vivo, almeno per quanto concerne la sessione estiva ora in corso.

Il danese, infatti, era stato accostato ai partenopei anche a gennaio, ancor prima dell’assalto a Leander Dendoncker. La situazione non si è riaccesa in queste estate, malgrado alcuni rumors che si erano rincorsi nelle ultime settimane. Di seguito, quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato a tal riguardo:

“Pierre-Emile Hojbjerg all’Olympique Marsiglia, Here we go! Højbjerg ha accettato dopo aver parlato con Roberto De Zerbi. Il Tottenham riceverà una cifra di circa 13,5/14 milioni di euro, visto che il calciatore non era intenzionato a firmare un nuovo accordo. Hojbjerg ha accettato dopo aver parlato con De Zerbi”.

Niente Napoli per Hojbjerg, con il danese che raggiunge Mason Greenwood nella lista dei nuovi arrivi in casa Marsiglia, che riparte da Roberto De Zerbi in vista della prossima stagione ormai alle porte.