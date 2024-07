Bonucci netto su Conte: “Miglior scelta di De Laurentiis”, poi svela un retroscena ‘bianconero’

Leonardo Bonucci ha rilasciato in giornata alcune dichiarazioni sul suo grande rapporto che ha con Antonio Conte.

Il Napoli ha battuto ieri per 3-0 il Mantova nell’ultima amichevole in programma a Dimaro. Gli azzurri contro i lombardi hanno mostrato qualche giocata tipica delle squadre guidate da Antonio Conte. Soprattutto nella prima frazione di gara, infatti, i partenopei hanno pressato gli uomini di Davide Possanzini con ritmi che hanno entusiasmato sia i tifosi presenti sul campo di Carciato che quelli che hanno visto il match tramite l’applicazione ‘OneFootball’.

Il team campano, quindi, ha terminato il proprio ritiro di Dimaro. Il Napoli, infatti, partirà questa sera alla volta del capoluogo partenopeo per poi partire giovedì prossimo alla volta di Castel di Sangro. Nel frattempo, di fatto, si può comunque stabilire ufficialmente che il vero protagonista di questi giorni trascorsi in Trentino è stato sicuramente Antonio Conte. Proprio sulle abilità di quest’ultimo bisogna registrare delle dichiarazioni davvero molto importanti di un suo ex giocatore, ovvero Leonardo Bonucci.

Bonucci su Conte: “Farà bene anche al Napoli. Il nostro rapporto non iniziò nel migliore dei modi”

L’ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana, durante il ‘Giffoni Film Festival’, si è infatti soffermato così su Conte: “Per me, Antonio è stato fondamentale. Devo dire che non abbiamo avuto un inizio di rapporto idilliaco, anche per colpa mia. Poi ci siamo riavvicinati ed è scoccato l’amore. Cosa posso dire sull’arrivo di Antonio sulla panchina del Napoli? Ci siamo sentiti molto sia negli ultimi mesi che prima del suo approdo nel team azzurro. Credo che alla luce di quello che è mancato l’anno scorso al Napoli, Conte fosse la migliore scelta che De Laurentiis potesse fare”.

Leonardo Bonucci ha poi continuato il suo intervento su Conte: “Antonio ha dimostrato più di una volta nella carriera di saper cambiare le squadre che lo scelgono, visto che riesce a portarle al successo. Rende i suoi team gruppi più forti, specialmente dal punto di vista psicologico. Antonio farà un grandissimo lavoro anche al Napoli. Lui è un punto di riferimento per me”.

Queste parole di Leonardo Bonucci, dunque, hanno confermato il grandissimo pedigree dell’ex ct della Nazionale. Una volta arrivato sulla panchina azzurra, infatti, Antonio Conte ha subito innescato un grandissimo entusiasmo tra i tifosi azzurri, i quali hanno dimenticato immediatamente i disastri dell’anno scorso.

Nel frattempo, Antonio Conte è in attesa di nuove notizie dal calciomercato. Nei prossimi giorni, infatti, si dovrebbero chiudere le trattative che cambieranno il reparto offensivo del Napoli: Victor Osimhen al PSG e l’arrivo in azzurro di Romelu Lukaku. La cessione del centravanti nigeriano, di fatto, darà il via libera a Giovanni Manna per raggiungere l’accordo definitivo con il Chelsea per l’acquisto dell’ex centravanti di Inter e Roma.