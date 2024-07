Ultime notizie Napoli, può lasciare gli azzurri insieme a Osimhen: “Contatti in corso”

Contatti in corso per la possibile cessione da parte del Napoli: può lasciare il club azzurro insieme a Victor Osimhen, a sua volta corteggiato concretamente dal Paris Saint Germain.

Sono ore frenetiche in casa Napoli sul mercato. Per quanto riguarda il fronte uscite, il club di Aurelio De Laurentiis attende novità sul fronte Victor Osimhen: è in piedi la trattativa con il Paris Saint Germain per il ritorno della stella della Nazionale nigeriana in terra francese, dopo la sua esperienza al Lille che ha preceduto il suo avvento in maglia partenopea. Nella prossima settimana sono attese novità più concrete: il suo addio, qualora dovesse concretizzarsi, potrebbe sbloccare il mercato del Napoli. Non è affatto un mistero che gli azzurri hanno, difatti, in pugno Romelu Lukaku, erede designato in caso di addio effettivo di Osimhen.

Tuttavia, il belga potrebbe non essere l’unico nome tenuto d’occhio dal direttore dell’area tecnica, Giovanni Manna: quest’ultimo potrebbe intervenire sul mercato anche per assicurarsi un attaccante di scorta, visto che Giovanni Simeone può salutare il Napoli dopo due stagioni dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Proprio a riguardo dell’argentino ex Genoa ed Hellas Verona, arrivano novità circa l’interesse della Lazio, che potrebbe ripiegare sul Cholito per sostituire Ciro Immobile (trasferitosi al Besiktas, ndr).

Calciomercato Napoli, contatti in corso tra la Lazio e Simeone

Giovanni Simeone è un nome concreto per la Lazio: l’attaccante del Napoli sembra in uscita, dopo che l’argentino stesso chiede senz’altro più spazio. Minutaggio che gli azzurri rischiano di non concedergli, visto la mancanza anche di coppe europee che riducono drasticamente il numero di partite che la squadra di Antonio Conte affronterà in questa nuova stagione, ormai alle porte.

A rivelarlo è il portale tuttomercatoweb.com, che a proposito del Cholito scrive:

“Le parti sono in contatto (la Lazio e Simeone, ndr) e stanno cercando la giusta quadra della trattativa, con Simeone che, nonostante la difficile ultima annata personale e di squadra garantirebbe la giusta dose di grinta e gol al reparto offensivo di Baroni”.

La medesima fonte si sofferma anche sull’eventuale gradimento da parte dell’intera piazza biancoceleste nel caso in cui dovesse andare in porto tale operazione. Fattore che rende la pista Simeone – Lazio da seguire con attenzione: sullo sfondo sembra dunque profilarsi la necessità da parte della dirigenza partenopea di fiondarsi sul mercato, con l’obiettivo di assicurarsi il vice della prima punta, oltre che l’erede di Osimhen.